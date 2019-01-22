بیش از یک سوم سرطان ها قابل پیشگیری هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی بهادر گفت: در ایران سرطان سومین عامل مرگ و میر است، پیش بینی شده بیماری های غیرواگیر تا سال ۲۰۲۰ میلادی مسوول ۶۰ درصد کل بار بیماری ها و ۷۳ درصد تمامی موارد مرگ ها در جهان هستند.

وی بیان کرد: سالانه ۵۶ میلیون مرگ در جهان رخ می دهد که ۳۸ میلیون یعنی ۶۸ درصد آن مربوط به بیماری های غیرواگیر است. مرگ های زودرس ناشی از بیماری های غیرواگیر که در واقع مرگ های زیر ۷۰ سال است، ۱۶ میلیون مرگ در سال است که ۴ میلیون آن (۲۷ درصد موارد) مرگ زودرس ناشی از سرطان به شمار می رود.

رئیس علوم پزشکی شیراز ادامه داد: سرطان ها از مهم ترین بیماری های غیرواگیر هستند که بار بیماری عمده ای را به جامعه تحمیل می کنند، همچنین دومین عامل شایع مرگ و میر در کشورهای توسعه یافته و سومین عامل مرگ در کشورهای در حال توسعه محسوب می شود.

دکتر بهادر افزود: اما در حال حاضر با وجود اینکه عدد خام مرگ و میر ناشی از سرطان ها افزایش یافته است، به طور کلی نسبت افرادی که از سرطان فوت می کنند، با در نظر گرفتن جمعیت و تعداد موارد ابتلا، در مقایسه با سه دهه پیش، کاهش یافته است؛ نیمی از افرادی که امروز با تشخیص سرطان تحت درمان هستند، پنج سال زنده می مانند و بیش از ۴۰ درصد پس از ۱۰ سال هنوز زندگی می کنند.

وی گفت: مهم ترین دلیل بهبود در بقای بیماران، درمان های موثرتر، افزایش آگاهی مردم و ارتقای روش های تشخیص زودهنگام است؛ بنابراین نظام مراقبت موارد سرطانی به عنوان یکی از اولویت های نظام بهداشتی درمانی مطرح است، بیش از یک سوم سرطان ها قابل پیشگیری و یک سوم دیگر به شرط تشخیص زودهنگام، بالقوه درمان پذیر هستند.

وی افزود: بنابراین انتظار می رود در هفته ملی مبارزه با سرطان که از یکم تا هفتم بهمن اعلام شده، سیاستگذاران داخلی و خارجی حوزه سلامت، هماهنگ با هم در راستای کنترل و پیشگیری از بیماری سرطان اقدام کنند.

دکتر بهادر عنوان کرد: ۵۰درصد از سرطان ها به طریقی با محیط زیست و نوع زندگی ارتباط دارند، چاقی، الکل، دخانیات، آلودگی های محیطی، غذایی و آب، نور آفتاب که باید مردم و مسوولین همکاری نمایند تا بتوان سرطان ها را کاهش داد.