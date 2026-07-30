به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علیرضا فضلی عصر پنج‌شنبه در دیدار رئیس و کارکنان مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان ورزقان به مناسبت هفته ملی مهارت، با تأکید بر ضرورت به‌روز و جامع بودن آموزش‌های مهارتی، اظهار کرد: برنامه‌های آموزشی این مرکز باید متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای کنونی و آینده شهرستان تدوین و اجرا شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های معدنی ورزقان افزود: آموزش‌های تخصصی مورد نیاز معادن شهرستان باید در اولویت برنامه‌های مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای قرار گیرد تا زمینه تأمین نیروی انسانی متخصص برای این بخش فراهم شود.

امام جمعه ورزقان مهارت‌آموزی را یکی از مهم‌ترین الزامات توسعه و اشتغال دانست و گفت: سرمایه‌گذاری در آموزش‌های مهارتی، زمینه‌ساز کاهش بیکاری، افزایش توانمندی نیروی انسانی و رونق اقتصادی شهرستان خواهد بود.

فضلی همچنین بر نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی عملکرد دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: انعکاس شفاف فعالیت‌ها و دستاوردها، موجب افزایش آگاهی و اعتماد عمومی خواهد شد.

وی در پایان از تلاش‌های رئیس و کارکنان مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای ورزقان در برگزاری دوره‌های مهارتی و تعامل با شرکای اجتماعی قدردانی و از پویایی این مرکز در یک سال اخیر تقدیر کرد.

در ابتدای این دیدار نیز رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای ورزقان گزارشی از اقدامات، برنامه‌ها و فعالیت‌های این مرکز ارائه کرد.