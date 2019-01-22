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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۶:۵۲

یک مقام مسئول در دفتر نشر آثار رهبر انقلاب اسلامی اعلام کرد؛

تکذیب فعالیت مجدد کانال‌های منتسب به رهبرانقلاب در تلگرام

تکذیب فعالیت مجدد کانال‌های منتسب به رهبرانقلاب در تلگرام

یک مقام مسئول در دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب اسلامی تاکید کرد که این دفتر در تاریخ ۲۹ فروردین سالجاری با صدور اطلاعیه‌ای کلیه فعالیت‌های خود را در پیام‌رسان تلگرام خاتمه داده است.

به گزارش خبرگزاری‌مهر، یک مقام مسئول در دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس با اشاره به فعالیت برخی کانال‌های فعال در پیام‌رسان تلگرام با عناوینی مانند «رهبر انقلاب» و... ، انتساب این کانال‌ها را به دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رد کرد.

وی افزود: همان‌طور که قبلا اعلام شده، دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در تاریخ ۲۹ فروردین سال جاری با صدور اطلاعیه‌ای کلیه فعالیت‌های خود را در پیام‌رسان تلگرام خاتمه داده و از آن تاریخ هیچگونه فعالیتی در این پیام‌رسان ندارد.

کد مطلب 4520857

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