به گزارش خبرگزاری‌مهر، یک مقام مسئول در دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس با اشاره به فعالیت برخی کانال‌های فعال در پیام‌رسان تلگرام با عناوینی مانند «رهبر انقلاب» و... ، انتساب این کانال‌ها را به دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رد کرد.

وی افزود: همان‌طور که قبلا اعلام شده، دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در تاریخ ۲۹ فروردین سال جاری با صدور اطلاعیه‌ای کلیه فعالیت‌های خود را در پیام‌رسان تلگرام خاتمه داده و از آن تاریخ هیچگونه فعالیتی در این پیام‌رسان ندارد.