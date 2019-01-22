۱۳.۵میلیون برگ سند تاریخی در مرکز اسناد آستان قدس نگهداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی بذرافشان مقدم بعدازظهر سه شنبه در نشست بین مدیران فرهنگی ایالت سند پاکستان و سازمان کتابخانه‌های آستان قدس رضوی اظهارکرد: مرکز اسناد آستان قدس رضوی دارای بیش از صد هزار مترمربع مساحت بوده و در این سازمان بیش از چهار میلیون جلد کتاب چاپی و صد و ده هزار نسخه کتاب خطی نگهداری می‌شود.

وی افزود: کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی هشت میلیون و دویست هزار نسخه کتاب دارد و در مرکز اسناد این سازمان نیز بیش از ۱۳ میلیون و 500 هزار برگ سند تاریخی و دو میلیون نسخه نشریات ادواری به زبان‌های مختلف نگهداری می‌شود.

رئیس سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی بیان کرد: در حال حاضر چهار موزه و شانزده گنجینه تاریخی در این مجموعه وجود دارد و کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی با ۲۸هزار و۸۰۰ متر مربع مساحت، سالیانه بیش از یک میلیون و هفتصد هزار نفر مراجعه‌کننده دارد.