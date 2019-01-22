۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۹:۵۰

رئیس سازمان موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی:

۱۳.۵میلیون برگ سند تاریخی در مرکز اسناد آستان قدس نگهداری می شود

مشهد-رئیس سازمان کتابخانه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی گفت: ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار برگ سند تاریخی و دو میلیون نسخه نشریات ادواری به زبان‌های مختلف در مرکز اسناد این آستان نگهداری می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی بذرافشان مقدم بعدازظهر سه شنبه در نشست بین مدیران فرهنگی ایالت سند پاکستان و سازمان کتابخانه‌های آستان قدس رضوی اظهارکرد: مرکز اسناد آستان قدس رضوی دارای بیش از صد هزار مترمربع مساحت بوده و در این سازمان بیش از چهار میلیون جلد کتاب چاپی و صد و ده هزار نسخه کتاب خطی نگهداری می‌شود.

وی افزود: کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی هشت میلیون و دویست هزار نسخه کتاب دارد و  در مرکز اسناد این سازمان نیز بیش از ۱۳ میلیون و 500 هزار برگ سند تاریخی و دو میلیون نسخه نشریات ادواری به زبان‌های مختلف نگهداری می‌شود. 

رئیس سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی بیان کرد: در حال حاضر چهار موزه و شانزده گنجینه تاریخی در این مجموعه وجود دارد و کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی با ۲۸هزار و۸۰۰ متر مربع مساحت، سالیانه بیش از یک میلیون و هفتصد هزار نفر مراجعه‌کننده دارد. 

