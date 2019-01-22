ظرفیت های معدنی در مازندران فعال شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسینزادگان شامگاه سه شنبه، در جمع کارآفرینان سوادکوه، با بیان اینکه تولیدگران در صف اول جنگ اقتصادی قرار دارند، کار آنها را بسیار مهم برشمرد و افزود: بخش کارآفرینی یکی از بخشهای مهم کشور است.
استاندار مازندران، با اشاره به اینکه اگر مشکلی وجود نداشت، نیاز به برگزاری این جلسات هم نبوده است، بر وجود مشکلات اذعان کرد و شرایط اقتصادی سال آینده را با وجود تحریمهای تشدیدی و ترکیبی سخت برشمرد و ادامه داد: با توجه به این امر باید برای حفظ وضع موجود و احیای بخشهای آسیبدیده اقدامات پیشگیرانه انجام شود.
وی بخش تولید را رسالت تولیدکنندگان و مسئولان دانست و گفت: چراغ خانه بسیاری از مردم به روشنایی چراغ کارخانهها وابسته است و تولیدکنندگان نیز با وجود مشکلات به واسطه عشق خود به میهن تولید را ادامه میدهند.
استاندار مازندران با اشاره به کاهش فروش منابع ارزی محل فروش درآمد نفت در سال آینده، خاطرنشان کرد: از اینرو، تمام امید مردم به تولید صنایع و وظیفه ما هم کمک به این بخش است؛ به این معنا که هیچ واحد تولیدی بیجهت، با دلیل جزئی و یا حتی دلیل مهم نباید تعطیل شود.
وی به کارگروههای مختلف قبل و بعد احیا اشاره و این کارگروهها را راهکارهایی در راستای حفظ تولید و ارتقا وضع موجود عنوان کرد و افزود: هیچ کس نباید به دلیل تعصبات یک صنف را تعطیل کند و فرایند را دچار مشکل سازد و در صورت انجام این کار، باید پاسخگو باشد.
این مسئول با تأکید بر نگاه حمایتی دولت بر تولید و حفظ آن، ادامه داد: هیچ فردی نباید در این فرایند حمایتی مشکل ایجاد کند مگر اینکه کسی بخواهد از فضای حمایتی دولت سوءاستفاده کند و در این راستا نیز، کارگروهها با رصد دقیق خود از این کار جلوگیری خواهند کرد.
وی با اشاره به اجرایی نشدن برخی مصوبات، آنها را ناشی از کارشناسی نبودن مصوبه و یا کارشناسی اجرا نشدن آن دانست و افزود: امری که قابلیت اجرا دارد و اجرا نمیشود، مصیبتی برای ساختار است.
حسینزادگان در پاسخ به برخی مشکلات شهرک صنعتی شورمست، بر پیگیری سریع رمپ ورودی این شهرک تأکید کرد و با اشاره به پیگیری خود در رابطه با عبور راهآهن برای انجام فاز دوم گازرسانی به این شهرک، ادامه داد: فرماندار شهرستان نیز کارگروه احیا را در شهرستان راهاندازی کند و گزارش مستمر از تعداد واحدهای در شرف تعطیلی و حفظ شده ارائه گردد.
وی با اشاره به ظرفیت معدن در سوادکوه به مشکلات با محیطزیست اشاره کرد و آشتی منطقی بین محیطزیست و صمت را خواستار شد و افزود: منطقه یا بخشی که برای شهرستان دارای ارزش افزوده است باید مورد حمایت قرار گیرد.
نظر شما