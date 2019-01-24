آزمون جامع سطح ۴ حوزه علمیه خواهران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون جامع سطح ۴ حوزه های علمیه خواهران با هدف ارزشیابی توانمندی‌های آموزشی و پژوهشی طلاب ورودی سال های ۹۳ و ۹۴ برگزار می شود.

متقاضیان پذیرش در این آزمون باید تمامی واحدهای درسی غیر از رساله علمی را با موفقیت به پایان رسانده و میانگین کل نمرات آنها حداقل ۱۶ باشد.

آزمون جامع در دو مرحله کتبی و مصاحبه علمی برگزار می‌شود.

همچنین دفاع از رساله علمی طلاب منوط به قبولی در آزمون جامع خواهد بود.

نوبت اول آزمون جامع به صورت هماهنگ در ساعت ۹ صبح روز پنج­شنبه ۲۵ بهمن ماه برگزار می شود.