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۴ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۵۵

در گرایش های فقه خانواده و تفسیر تطبیقی؛

آزمون جامع سطح ۴ حوزه علمیه خواهران برگزار می شود

آزمون جامع سطح ۴ حوزه علمیه خواهران برگزار می شود

آزمون جامع سطح ۴ حوزه های علمیه خواهران در گرایش های فقه خانواده و تفسیر تطبیقی ۲۵ بهمن ماه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون جامع سطح ۴ حوزه های علمیه خواهران با هدف ارزشیابی توانمندی‌های آموزشی و پژوهشی طلاب ورودی سال های ۹۳ و ۹۴  برگزار می شود.

متقاضیان پذیرش در این آزمون باید تمامی واحدهای درسی غیر از رساله علمی را با موفقیت به پایان رسانده و میانگین کل نمرات آنها حداقل ۱۶ باشد.

آزمون جامع در دو مرحله کتبی و مصاحبه علمی برگزار می‌شود.

همچنین دفاع از رساله علمی طلاب منوط به قبولی در آزمون جامع خواهد بود.

نوبت اول آزمون جامع به صورت هماهنگ در ساعت ۹ صبح روز پنج­شنبه ۲۵ بهمن ماه برگزار می شود.  

کد مطلب 4521676

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