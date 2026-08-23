جریمه میلیاردی برای تخلف واحد صنفی لوازم بهداشتی در ملایر

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی محمدی اظهار کرد: در پی گزارش بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ملایر مبنی بر کشف محموله لوازم بهداشتی ثبت‌نشده در سامانه جامع انبارها پرونده‌ای در این خصوص تشکیل و به شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی ملایر ارجاع شد.

وی افزود: این محموله شامل سه هزار و ۸۲۰ بسته پوشک بچه، ۴۸۰ بسته دستمال کاغذی، ۵۶۴ بسته صابون و ۵۷۶ عدد مایع لباسشویی بود که به ارزش هفت میلیارد و ۶۸۶ میلیون ریال برآورد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان تصریح کرد: شعبه رسیدگی‌کننده با بررسی مستندات پرونده و عدم ارائه مدارک قانونی از سوی متصدی واحد صنفی تخلف انتسابی مبنی بر عدم ثبت کالا در سامانه جامع انبارها را محرز دانست و متهم را علاوه بر ضبط کالا به پرداخت یک میلیارد و ۹۲۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

محمدی در پایان خاطرنشان کرد: پس از قطعی شدن رای و ارجاع پرونده به واحد اجرای احکام این جریمه نقدی وصول و پرونده مختومه شد.