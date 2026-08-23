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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۲۳

جریمه میلیاردی برای تخلف واحد صنفی لوازم بهداشتی در ملایر

جریمه میلیاردی برای تخلف واحد صنفی لوازم بهداشتی در ملایر

همدان- مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان از صدور حکم محکومیت یک میلیارد و ۹۲۱ میلیون ریالی برای یک واحد صنفی عرضه لوازم بهداشتی در ملایر به دلیل عدم ثبت کالا در سامانه جامع انبارها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی محمدی اظهار کرد: در پی گزارش بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ملایر مبنی بر کشف محموله لوازم بهداشتی ثبت‌نشده در سامانه جامع انبارها پرونده‌ای در این خصوص تشکیل و به شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی ملایر ارجاع شد.

وی افزود: این محموله شامل سه هزار و ۸۲۰ بسته پوشک بچه، ۴۸۰ بسته دستمال کاغذی، ۵۶۴ بسته صابون و ۵۷۶ عدد مایع لباسشویی بود که به ارزش هفت میلیارد و ۶۸۶ میلیون ریال برآورد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان تصریح کرد: شعبه رسیدگی‌کننده با بررسی مستندات پرونده و عدم ارائه مدارک قانونی از سوی متصدی واحد صنفی تخلف انتسابی مبنی بر عدم ثبت کالا در سامانه جامع انبارها را محرز دانست و متهم را علاوه بر ضبط کالا به پرداخت یک میلیارد و ۹۲۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

محمدی در پایان خاطرنشان کرد: پس از قطعی شدن رای و ارجاع پرونده به واحد اجرای احکام این جریمه نقدی وصول و پرونده مختومه شد.

کد مطلب 6924652

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