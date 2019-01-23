به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین رفیعی‌پور چهارشنبه‌شب در نشست با رییس دانشگاه پیام نور استان بوشهر اظهار داشت: شهرستان تنگستان از ظرفیت های علمی خوبی برخوردار است و نباید از آن غفلت شود.

وی با بیان اینکه دانشگاه پیام نور یک ظرفیت بزرگی است چرا که به عنوان یک دانشگاه فراگیر اثرگذار مطرح است، اضافه کرد: وظایف دانشگاه یک سری وظایف سنگینی است که لازم است با بخش های مختلف جامعه و با اقشار جامعه ارتباط برقرار شود.

رفیعی پور بیان داشت: اکتفای دانشگاه ها به تدریس کافی نیست چرا که تاثیر گذاری در همه حوزه های اجتماعی رسالت دانشگاهیان است.

وی گفت: دانشگاه و دانشجویان سرمایه های بزرگ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه هستند و باید بیش از پیش به نقش خود در حوزه های مختلف و به ویژه حوزه اجتماعی عمل کنند.

فرماندار تنگستان با اشاره به ظرفیت بسیار خوب تنگستان در بخش های گردشگری، شیلات و کشاورزی، توسعه رشته های مرتبط با این حوزه ها در دانشگاه پیام نور شهرستان را خواستار شد.

در این نشست برگزاری مسابقه دو و میدانی «رعد» به نام رئیسعلی دلواری، توسط دانشگاه پیام نور در اسفندماه هر سال و قرار گرفتن در تقویم مسابقات دو و میدانی کشور، از مواردی بود که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.