به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی جمعه شب در نشست کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت زنان و خانواده شهرستان تنگستان ضمن تاکید بر نقش کلیدی بانوان در پیشبرد اهداف توسعه‌ای شهرستان، گفت: به لطف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و پیگیری‌ها و مطالبه‌گری‌های خود بانوان، امروز شاهد حضور پررنگ آن‌ها در حوزه‌های مختلف هستیم.

فرماندار تنگستان بر لزوم حمایت از بانوان کارآفرین تاکید کرد و ادامه داد: مساعدت و حمایت از بانوان فعال در عرصه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می‌تواند نقش مؤثری در توسعه پایدار شهرستان ایفا کند.

وی با اشاره به سیاست‌های خود در زمینه ارتباط مستمر با اقشار مختلف جامعه، اضافه کرد: دولت وفاق ملی و استاندار به دنبال ارتقای جایگاه بانوان در مدیریت‌ها است و ما نیز در شهرستان تلاش می‌کنیم تا از ظرفیت بانوان در مسئولیت‌های مختلف استفاده کنیم.

این نشست در راستای تقویت ارتباط و تعامل میان مسئولان و اقشار مختلف جامعه، با حضور مدیر کل امور بانوان استانداری بوشهر و جمعی از بانوان فعال و تأثیر گذار شهرستان تنگستان برگزار شد.