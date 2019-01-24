برگزاری سومین دوره آموزشی تخصصی گردشگری مناطق ۲۲ گانه

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی سیف رئیس ستاد گردشگری با اشاره به استقبال مدیران و کارشناسان گردشگری از دوره نخست آموزش‌های تخصصی که شامل شناخت صنعت گردشگری و تهران شناسی بود بیان داشت: سومین دوره آموزشی با عنوان برنامه ریزی عملیاتی گردشگری با هدف ارتقاء تقویت بنیه علمی مسوولین گردشگری ۶ بهمن ماه ۹۷ برگزار می‌گردد.

رئیس ستاد گردشگری ضمن تشکر از همراهی اداره کل برنامه ریزی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی و همچنین اداره کل آموزش شهرداری تهران اظهار امیدواری کرد برگزاری این دوره‌ها در ارتقاء سطح کیفی فعالیت‌ها موثر واقع شود.

وی یادآور شد:در پایان برگزاری دوره، گواهینامه مورد تایید از سوی اداره کل برنامه ریزی و آموزش شهرداری تهران به شرکت کنندگان اعطا خواهد شد.