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۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۴۳

با هدف ارتقاء تقویت بنیه علمی مسئولین گردشگری؛

برگزاری سومین دوره آموزشی تخصصی گردشگری مناطق ۲۲ گانه

برگزاری سومین دوره آموزشی تخصصی گردشگری مناطق ۲۲ گانه

ستاد گردشگری شهرداری تهران سومین دوره آموزشی تخصصی گردشگری مناطق ۲۲ گانه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی سیف رئیس ستاد گردشگری با اشاره به استقبال مدیران و کارشناسان گردشگری از دوره نخست آموزش‌های تخصصی که شامل شناخت صنعت گردشگری و تهران شناسی بود بیان داشت: سومین دوره آموزشی با عنوان برنامه ریزی عملیاتی گردشگری با هدف ارتقاء تقویت بنیه علمی مسوولین گردشگری ۶ بهمن ماه ۹۷ برگزار می‌گردد.

رئیس ستاد گردشگری ضمن تشکر از همراهی اداره کل برنامه ریزی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی و همچنین اداره کل آموزش شهرداری تهران اظهار امیدواری کرد برگزاری این دوره‌ها در ارتقاء سطح کیفی فعالیت‌ها موثر واقع شود.

وی یادآور شد:در پایان برگزاری دوره، گواهینامه مورد تایید از سوی اداره کل برنامه ریزی و آموزش شهرداری تهران به شرکت کنندگان اعطا خواهد شد.

کد مطلب 4522349

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