تامین اعتبار تسویه اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام سبک داخلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد و دارایی، معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، در اطلاعیه ای از انجام اقدامات لازم برای تسویه به موقع اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام سبک داخلی، خبر داد. در این اطلاعیه که از سوی مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی دولت، تنظیم شده، آمده است: در راستای ارتقای اعتماد عمومی نسبت به اوراق بهادار اسلامی و ایفای تعهدات دولت در این حوزه، به اطلاع می رساند با عنایت به سر رسید اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام سبک داخلی با نماد سنفت ۹۷۱ در تاریخ چهار بهمن ماه ۱۳۹۷، وجوه مورد نیاز برای تسویه اوراق مذکور توسط خزانه داری کل کشور تامین و اقدامات لازم برای تسویه به موقع اوراق یاد شده معمول شده است.

گفتنی است، اوراق یاد شده، یکی از اقسام اوراق بهادار اسلامی است که در چارچوب ظرفیت های قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور به منظور تامین مالی دولت با سر رسید یکساله منتشر شد.