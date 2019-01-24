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۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۲۲

معاون مبارزه با سرقت وسائط نقلیه پلیس آگاهی پایتخت خبرداد؛

هزار فقره سرقت، ۲۰۰ نفر شاکی

هزار فقره سرقت، ۲۰۰ نفر شاکی

معاون مبارزه با سرقت وسائط نقلیه پلیس آگاهی پایتخت، از دستگیری اعضای باند سارقان لوازم داخل خودرو با بیش از یک هزار فقره سرقت و ۲۰۰ شاکی در شهر تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه شمس الدین میرزکی به تشریح این خبر پرداخت و گفت: اعضای این باند سرقت نیمه شب ها تا اوایل بامداد در نقاط مختلف شهر تهران از جمله، تهران نو، غرب تهران، خانی آباد، مشیریه، یاغچی آباد و ... غالبا با خودرو های خود اقدام به سرقت ضبط، باند، ابزار، زاپاس خودرو و لوازم داخل صندوق عقب خودروها می کردند.

وی افزود: با ارجاع پرونده از سوی دادسرای ناحیه ۳۴ تهران به پلیس آگاهی، تیم های عملیاتی از کارآگاهان این یگان برای شناسایی و دستگیری متهمان پرونده آغازبه کار کردند.

سرهنگ میرزکی، ادامه داد: تحقیقات و مراقبت های تخصصی در این زمینه ادامه داشت تا این که مخفیگاه متهمان در محدوده جنوب شرق و همچنین جنوب غرب تهران شناسایی شده و با هماهنگی مرجع قضائی و طی یک عملیات ضربتی و هماهنگ هر ۶ سارق این پرونده دستگیر شدند.

معاون مبارزه با سرقت وسائط نقلیه پلیس آگاهی پایتخت، تصریح کرد: متهمان برای تحقیقات به پلیس آگاهی منتقل شدند و در تحقیقات از آنها مشخص شد همگی دارای سابقه کیفری هستند و هر بار پس از سرقت های لوازم خودرو، اموال مسروقه را به کمترین قیمت در محدوده های خلازیر و خیابان جمهوری به فروش می رساندند.

وی اظهار داشت: این سارقان همچنین در تحقیقات صورت گرفته به یک هزار فقره سرقت لوازم داخلی خودرو در محدوده های مختلف شهر تهران، اعتراف کردند.

سرهنگ کارآگاه میرزکی گفت: با بررسی های صورت گرفته از سوی ماموران پلیس آگاهی پایتخت، تا کنون بیش از ۲۰۰ تن از شکات پرونده شناسایی و برای شکایت از سارقان به پلیس آگاهی دعوت شدند.

معاون مبارزه با سرقت وسائط نقلیه پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت: در حال حاضر با دستور دادیار شعبه دوم دادسرای ناحیه ۳۴ تهران، هر ۶ متهم این پرونده با صدور قرار قانونی به اداره بیستم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند تا تحقیقات تکمیلی پیرامون سایر جرایم این متهمان و همدستان دیگرشان انجام شود.

کد مطلب 4522547

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