هزار فقره سرقت، ۲۰۰ نفر شاکی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه شمس الدین میرزکی به تشریح این خبر پرداخت و گفت: اعضای این باند سرقت نیمه شب ها تا اوایل بامداد در نقاط مختلف شهر تهران از جمله، تهران نو، غرب تهران، خانی آباد، مشیریه، یاغچی آباد و ... غالبا با خودرو های خود اقدام به سرقت ضبط، باند، ابزار، زاپاس خودرو و لوازم داخل صندوق عقب خودروها می کردند.

وی افزود: با ارجاع پرونده از سوی دادسرای ناحیه ۳۴ تهران به پلیس آگاهی، تیم های عملیاتی از کارآگاهان این یگان برای شناسایی و دستگیری متهمان پرونده آغازبه کار کردند.

سرهنگ میرزکی، ادامه داد: تحقیقات و مراقبت های تخصصی در این زمینه ادامه داشت تا این که مخفیگاه متهمان در محدوده جنوب شرق و همچنین جنوب غرب تهران شناسایی شده و با هماهنگی مرجع قضائی و طی یک عملیات ضربتی و هماهنگ هر ۶ سارق این پرونده دستگیر شدند.

معاون مبارزه با سرقت وسائط نقلیه پلیس آگاهی پایتخت، تصریح کرد: متهمان برای تحقیقات به پلیس آگاهی منتقل شدند و در تحقیقات از آنها مشخص شد همگی دارای سابقه کیفری هستند و هر بار پس از سرقت های لوازم خودرو، اموال مسروقه را به کمترین قیمت در محدوده های خلازیر و خیابان جمهوری به فروش می رساندند.

وی اظهار داشت: این سارقان همچنین در تحقیقات صورت گرفته به یک هزار فقره سرقت لوازم داخلی خودرو در محدوده های مختلف شهر تهران، اعتراف کردند.

سرهنگ کارآگاه میرزکی گفت: با بررسی های صورت گرفته از سوی ماموران پلیس آگاهی پایتخت، تا کنون بیش از ۲۰۰ تن از شکات پرونده شناسایی و برای شکایت از سارقان به پلیس آگاهی دعوت شدند.

معاون مبارزه با سرقت وسائط نقلیه پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت: در حال حاضر با دستور دادیار شعبه دوم دادسرای ناحیه ۳۴ تهران، هر ۶ متهم این پرونده با صدور قرار قانونی به اداره بیستم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند تا تحقیقات تکمیلی پیرامون سایر جرایم این متهمان و همدستان دیگرشان انجام شود.