به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز پنچ‌شنبه، قیمت‌های نفت در حالی بالا و پایین شد که نگرانی‌های جدید در مورد چشم‌انداز اقتصادی جهان، تاثیر خطر تحریم‌های آمریکا بر ضد ونزوئلا را که قیمت‌ها را تقویت می‌کرد، در بازارهای جهانی از بین برد.

تا ساعت ۱۹:۰۱ به وقت تهران، قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتی‌آی، ۱۵ سنت یا ۰.۲۹ درصد بالا رفت و به ۵۲.۷۷ دلار رسید.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال، بنچ‌مارک بین‌المللی قیمت نفت، ۱۸ سنت یا ۰.۲۹ درصد افت کرد و به ۶۰.۹۶ دلار رسید.

نگرانی‌ها در مورد رشد غیرمنتظره میزان ذخایر نفت خام آمریکا که چهارشنبه شب گزارش شد، در مقابل تاثیر اخبار احتمال تحریم ونزوئلا توسط آمریکا، قرار گرفت و این دو عامل تاثیرات هم را تا حد زیادی خنثی کردند.

در شرایط فعلی، سرمایه‌گذاران معتقدند که تقاضا و عرضه نفت به خوبی متوازن شده است، اما چشم‌انداز بلندمدت رشد اقتصادی جهان، حرکت رو به بالای قیمت‌ها را محدود کرده است.

خطر تحریم‌های آمریکا بر بخش نفتی ونزوئلا در شرایطی بالا گرفته است که تولید نفت ایران هم، قبلا تحت تاثیر این تحریم‌ها، کاهش یافته بود و این می‌تواند فشار رو به بالای جدیدی برای قیمت نفت ایجاد کند.

از سوی دیگر، با توجه به این که غالب نفت ونزوئلا، نفت سنگین است و از آن برای تولیدات محصولات با کیفیت پالایشگاهی، در ترکیب با نفت سبک استفاده می‌شود، با کاهش صادرات نفت سنگین ایران، بازارهای جهان با کمبود این نوع نفت مواجه خواهند شد.