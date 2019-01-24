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۴ بهمن ۱۳۹۷، ۲۰:۱۰

چرخش ۱۸۰ درجه‌ای سیاست‌گذاری‌ها؛

تصمیم بانک مرکزی هند برای کاهش سود/تلاش برای رسیدن به بهره خنثی

تصمیم بانک مرکزی هند برای کاهش سود/تلاش برای رسیدن به بهره خنثی

بانک مرکزی هند در یک چرخش غیرمعمول ۱۸۰ درجه‌ای، در ماه بعد وضعیت خود را به خنثی تغییر خواهد داد و در ماه جون هم نرخ بهره را پایین می‌آورد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کردند که بانک مرکزی هند در یک چرخش غیرمعمول و ۱۸۰ درجه‌ای، در ماه بعد وضعیت خود را به بهره خنثی تغییر خواهد داد و در ماه جون نیز، نرخ بهره را پایین می‌آورد.

تنها یک ماه پیش بود که اقتصاددانان پیش‌بینی کرده بودند از ربع سال بعد، رشد نرخ بهره هند آغاز شود؛ اما با استعفای ناگهانی رئیس بانک مرکزی، آنها در اولین نظرسنجی بعد از آن تاریخ چشم‌انداز خود را معکوس کردند.

شاکتیکانتا داس، رئیس جدید بانک مرکزی، به احتمال زیاد به خواست دولت برای پایین آوردن نرخ بهره گوش خواهد داد.

رشد اقتصادی در مقایسه با پیش‌بینی ۳ ماه قبل، کندتر پیش‌بینی شد، اما همچنان میزان این رشد از رشد اقتصادی چین بعنوان بزرگترین اقتصاد آسیا، بیشتر است.

بیش از دو سوم از ۶۵ اقتصاددانی که در نظرسنجی ۲۱-۲۳ ژانویه شرکت کردند، پیش‌بینی نموده‌اند که بانک مرکزی هند، در اجلاس سیاست‌گذاری ۷ فوریه خود، نرخ بهره خود را در ۶.۵۰ درصد ثابت خواهد کرد.

کد مطلب 4522797

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