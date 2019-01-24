تیم بسکتبال شمس تهران از سد نبوغ اراک گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات دور برگشت مرحله پلی آف لیگ دسته اول بسکتبال باشگاه های کشور گروه شمال، عصر روز پنجشنبه با شش دیدار در شهرهای مختلف کشور پیگیری شد که تیم بسکتبال نبوغ اراک، میزبان تیم بسکتبال شمس تهران بود. در این بازی دو تیم در شرایط بسیار حساس و سرنوشت ساز برای دست یافتن به مرحله بعد مقابل یکدیگر صف آرایی کردند.

براساس این گزارش، تیم نبوغ اراک با توجه به برتری در سه کوار با نتایج ۲۱ بر۱۶، ۳۹ بر۲۶، ۶۳ بر۵۳، اما در کوارتر چهارم نتوانست برتری های به دست آمده در سه کوارتر را حفظ کند و در نهایت در کوارتر چهارم بازی را با نتیجه ۸۹ بر ۸۷ به تیم شمس تهران واگذار کرد.

گفتنی است با توجه به پیروزی قبلی تیم بسکتبال نبوغ اراک مقابل شمس تهران در تهران، بازی به مرحله سوم کشیده شد و فردا دو تیم بسکتبال نبوغ اراک و شمس تهران برای تعیین قهرمان این مرحله در اراک برای نتیجه نهایی در مقابل یکدیگر صف آرایی خواهند کرد. در حقیقت هر دو تیم یک پیروزی دارند و در بازی فردا هر کدام پیروز شود، تیم برتر مشخص می شود.