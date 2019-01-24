فینالیست های مسابقات کشتی فرنگی جام تختی مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سی‌ونهمین دوره جام تختی در اندیمشک از صبح امروز با حضور کشتی‌گیران فرنگی‌کار از هشت کشور خارجی و کشتی‌گیران کشورمان در سالن دو هزار و ۵۰۰ نفر اندیمشک آغاز شد.

در پایان پیکارهای روز نخست جام تختی در اندیمشک نفرات راه‌یافته به دیدار فینال به شرح زیر هستند:

۵۵ کیلوگرم: رضا خدری – مصیب اکبری

۶۰ کیلوگرم: مهرداد مردانی – علیرضا نجاتی

۶۳ کیلوگرم: سامان عبدولی – محمد نوربخش

۶۷ کیلوگرم: محمد الیاسی – بهرام معروف خانی

۷۲ کیلوگرم: آزاد علی اف (آذربایجان) – محمدرضا گرایی

۷۷ کیلوگرم: رسول گرمسیری- محمدعلی گرایی

۸۲ کیلوگرم: عباسی مهدی زاده – جمال اسماعیلی

۸۷ کیلوگرم: یوسف قادریان- مهدی فلاح

۹۷ کیلوگرم: حسن آریایی نژاد - الخاندرو روسیلو کیندلان (کوبا)

۱۳۰ کیلوگرم: شهاب قوره جیلی – اوسکار پینو هیندز (کوبا)

جام کشتی فرنگی تختی فردا پس از شناخت نفرات و تیم‌های برتر در شهرستان اندیمشک به کار خود پایان خواهد داد.

این پیکارها با حضور ۶۴ کشتی‌گیر فرنگی کار از هشت کشور خارجی در قالب هشت تیم و ۷۰ نفر از کشتی‌گیران کشورمان نیز در قالب ۶ تیم در شهرستان اندیمشک در روزهای پنج‌شنبه و جمعه برگزار می‌شود.