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۴ بهمن ۱۳۹۷، ۲۰:۴۱

فینالیست های مسابقات کشتی فرنگی جام تختی مشخص شدند

فینالیست های مسابقات کشتی فرنگی جام تختی مشخص شدند

اندیمشک - پس از پایان پیکارها در روز نخست نفرات برتر راه‌یافته به دیدار پایانی در روز نخست جام بین‌المللی تختی اندیمشک مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سی‌ونهمین دوره جام تختی در اندیمشک از صبح امروز با حضور کشتی‌گیران فرنگی‌کار از هشت کشور خارجی و کشتی‌گیران کشورمان در سالن دو هزار و ۵۰۰ نفر اندیمشک آغاز شد.

در پایان پیکارهای روز نخست جام تختی در اندیمشک نفرات راه‌یافته به دیدار فینال به شرح زیر هستند:

۵۵ کیلوگرم: رضا خدری – مصیب اکبری

۶۰ کیلوگرم: مهرداد مردانی – علیرضا نجاتی

۶۳ کیلوگرم: سامان عبدولی – محمد نوربخش

۶۷ کیلوگرم: محمد الیاسی – بهرام معروف خانی

۷۲ کیلوگرم: آزاد علی اف (آذربایجان) – محمدرضا گرایی 

۷۷ کیلوگرم: رسول گرمسیری- محمدعلی گرایی

۸۲ کیلوگرم: عباسی مهدی زاده – جمال اسماعیلی 

۸۷ کیلوگرم: یوسف قادریان- مهدی فلاح

۹۷ کیلوگرم: حسن آریایی نژاد - الخاندرو روسیلو کیندلان (کوبا)

۱۳۰ کیلوگرم: شهاب قوره جیلی – اوسکار پینو هیندز (کوبا)

جام کشتی فرنگی تختی فردا پس از شناخت نفرات و تیم‌های برتر در شهرستان اندیمشک به کار خود پایان خواهد داد.

این پیکارها با حضور ۶۴ کشتی‌گیر فرنگی کار از هشت کشور خارجی در قالب هشت تیم و ۷۰ نفر از کشتی‌گیران کشورمان نیز در قالب ۶ تیم در شهرستان اندیمشک در روزهای پنج‌شنبه و جمعه برگزار می‌شود.

کد مطلب 4522812

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