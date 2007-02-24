دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در گفتگو با مهر: وحدت مسلمانان به مثابه ضرورت عقلی و شرعی مطرح است

حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن اختری دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ضرورت همگرایی و وحدت بین مذاهب اسلامی از نظر کلی امری ضروری و عقلی به نظر می رسد و با توجه به اینکه میزان یکپارچگی و وحدت به قدرت و قوت حاکمیت ارتباط دارد، همگرایی مذاهب امری عقلی و ضروری محسوب می شود.

وی افزود: امروز ما در دنیا می بینیم بسیاری از کشورها و بسیاری از ملتها برای آنکه بتوانند از یک هماهنگی و یک اتحاد و قدرت برخورار باشند، در یک زمینه مشترک به وحدت می رسند و همسو می شوند. با توجه به اینکه مذاهب اسلامی در اساس و بنیان اسلام با یکدیگر هیچ تفاوتی ندارند بسادگی و سرعت می توانند به یکدیگر پیوند خورده وحدت به وجود آورند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت گفت: علاوه بر موضوع قدرت، مسئله وحدت در جامعه اسلامی یک فرمان دستور الهی نیز محسوب می شود، یعنی غیر از ضرورت عقلی، یک ضرورت شرعی نیز محسوب می شود.

حجت الاسلام اختری با اشاره به دو بعد وحدت که آن را به ضرورت الهی و ضرورت عقلی تعبیر کرد گفت: خداوند در قرآن وحدت را واجب کرده و فرموده است: "به ریسمان الهی چنگ زنید و متفرق نشوید." خداوند مسلئه وحدت را درست به مثابه امر الهی به اقامه نماز مورد تأکید قرار داده است. اگر بخواهیم به عنوان یک مسلمان حقیقی رفتار کنیم باید وحدت داشته باشیم.

وی تصریح کرد: در دین مقدس اسلام خداوند ایجاد تفرقه میان مسلمانان را تحریم کرده و دستور داده است که مسلمان نباید فتنه ایجاد کند لذا خداوند خطاب به مسلمانان می فرماید و لاتنازعوا و علت آن را به از بین رفتن قدرت مسلمانان نسبت می دهد. همچنین از سوی دیگر خداوند متعال به خداوند به شخص پیامبر(ص) می فرماید تو از آنهایی که در جامعه فنته انگیزی می کنند نیستی و پیغمبر(ص) از چنین افرادی برائت جسته است. بنابراین می توان استدلال کرد افرادی که به دنبال فتنه انگیزی میان مسلمانان هستند هیچ بویی از اسلام نبرده اند و نمی تواند ادعا کنند که ما پیرو پیامبر اسلام(ص) هستیم.

دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت تأکید کرد: از نظر عقلی و شرعی مسئله وحدت واجب و مسئله اختلاف انگیزی امری مردود و ممنوع از سوی خداوند متعال اعلام شده که این امر نشان دهنده ضرورت همگرایی جامعه اسلامی است.

وی یادآور شد: اختلاف میان شیعه و سنی در فروع است و به اصول ارتباطی ندارد حتی هرمذهبی میان علما در برخی مسائل فروع دین اختلاف نظر وجود دارد که این امر در بین مذاهب نیز مشاهده می شود. گفتگو می تواند این اختلافات را از نظر اجتماعی، سیاسی و فقهی از کم رنگ کرده و از بین ببرد.

حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن اختری در پایان گفت: حدود 50 سال پیش مرحوم آیت الله عظمی بروجردی با مرحوم شیخ شلطوط رئیس جامعه الازهر در آن زمان در مکاتباتی که با یکدیگر داشتند مرحوم شیخ شلطوط در مورد مسئله طلاق تشیع قانع شد و پس از آن به طلاق شیعه فتوا داد. این مکاتبه باعث شد که وی به دیدگاه شیعه متقاعد شد. گفتگو می تواند شکافتهایی که افراد جاهل، متعصب و دشمنان ایجاد کرده اند از بین ببرد.