۲ مأمور نیروی انتظامی در بندر امام به شهادت رسیدند

سرهنگ علی قاسم پور در گفتگو با خبرنگار مهر با تأیید شهادت دو مأمور نیروی انتظامی در شهر بندر امام خمینی در خصوص این حادثه اظهار کرد: ساعت ۳۵ دقیقه بامداد امروز شنبه، گشت خودرویی سمند کلانتری ۱۳ شهرستان بندر ماهشهر به سر اکیپی ستوان یکم الله نظر صفری و رانندگی سرباز وظیفه محمدرضا رفیعی نسب در نشانی شهر بندر امام خمینی، بلوار آیت‌الله خامنه‌ای، جنب اداره برق در حال گشت زنی بود که از پشت و سمت راننده مورد هدف تیر سلاح جنگی کلاش سرنشینان خودروی پژو خاکستری رنگ قرار گرفت.

وی افزود: سرباز وظیفه فوق‌الذکر در همان هنگام به فیض شهادت نائل آمد. ستوان یکم صفری نیز برای مداوای بیشتر به بیمارستان حاج معرفی ماهشهر انتقال یافت ولی متأسفانه تلاش تیم پزشکی موثر نبوده و وی بر اثر جراحات وارده به شهادت رسید.

سرهنگ قاسم پور تاکید کرد: تلاش همه‌جانبه برای شناسایی و دستگیری عاملان این حادثه ادامه دارد.