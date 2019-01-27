تأکید فراهانی بر ارائه به موقع بودجه ۹۸ شهرداری تهران

به گزارش خبرنگار مهر، مجید فراهانی رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در جلسه امروز شورا در خصوص ارائه به موقع بودجه ۹۸ شهرداری تهران واکنش نشان داد.



وی با اشاره به دیرکرد ارائه بودجه ۹۸ شهرداری به شورا، خواستار اهتمام جدی شهردار تهران در این رابطه شد.



به گفته فراهانی، بودجه به عنوان سند مدیریت مالی و عملکردی یکساله مدیریت شهری، مهم ترین ابزار برای تعیین جهت گیریها، خدمات، اقدامات و فعالیتهای شهرداری، سازمانها، شرکتها و موسسات وابسته است که می بایست «جامع»، «واقعی»، «دقیق»، «انعطاف پذیر» و «متعادل» تنظیم و در موعد مقرر برای تصویب به شورای اسلامی شهر ارائه شود.



وی اضافه کرد: بر اساس ماده ۶۷ قانون شهرداری ها «شهرداری مکلف است منتهی تا روز آخر دی ماه بودجه سالیانه خود را به انجمن پیشنهاد نماید و انجمن نیز باید قبل از اسفند ماه هر سال آن را رسیدگی و تصویب کند»، اکنون پس از گذشت هفت روز از آخرین مهلت ارائه بودجه هنوز لایحه از سوی شهرداری به شورا تقدیم نشده است.



بر همین اساس در اجرای بند ۳ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی کشور، درباره «ارائه به موقع بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری تهران، سازمانها، شرکتها و موسسات وابسته» به شهرداری تهران تذکر می دهم.



این عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: امیدوارم با اقدام به موقع، موثر و اهتمام، شهردار تهران در ارائه هر چه سریع تر بودجه و همراهی یکایک شما همکاران در جریان بررسی و تصویب بودجه سال ۱۳۹۸ به روند تبعیض و تفاوت بعضا دو برابری سرانه بودجه یک شهروند ساکن در مناطق شمالی شهر در مقایسه با شهروند ساکن در مناطق جنوبی تهران پایان دهیم و برای تهران زندگی اقدامی شایسته به عمل آوریم.