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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۴۷

حاشیه‌ای بر یک برنامه؛

مراسم معارفه‌ای که ۳ مرتبه به تعویق افتاد

مراسم معارفه‌ای که ۳ مرتبه به تعویق افتاد

همدان-زمان برگزاری آیین معارفه معاون ورزش سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان درحالی ۳مرتبه رسانه‌ای شده که همچنان گزینه جایگزین قطعی نیست وبازهم برگزاری مراسم معارفه به تعویق افتاد.

به گزارش خبرنگار مهر، چندین ماه است که در اخبار و شنیده ها از برکناری امیرحسین اسکندریان از معاونت ورزشی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان خبر داده می شود و از چند گزینه به عنوان جایگزینی امیرحسین اسکندریان نام می برند.

روز گذشته شنبه ۶ بهمن ماه از طرف روابط عمومی معاونت ورزشی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان به خبرنگاران اطلاع رسانی شد که ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه ظهر مراسم تودیع امیرحسین اسکندریان و معارفه پیام حیدری به عنوان معاون ورزش سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی برگزار می شود اما به یکباره این مراسم به ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه تغییر و در نهایت نیز برنامه در این روز برگزار نشد.

در پی این اتفاق یکبار دیگر ساعت برنامه تودیع و معارفه معاون ورزش سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی ۹.۵ صبح امروز اعلام شد اما باز هم خبری از برگزاری مراسم نبود به طوری که در آخرین اطلاع رسانی مراسم تودیع و معارفه به روز دوشنبه ۸ بهمن ماه و در ساعتی نامعلوم موکول شده است.

گفته می شود یکی از دلایل تعلل در انجام این برنامه شرکتی بودن پیام حیدری در بدنه مجموعه شهرداری همدان است.

کد مطلب 4524815

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