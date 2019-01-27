به گزارش خبرنگار مهر، چندین ماه است که در اخبار و شنیده ها از برکناری امیرحسین اسکندریان از معاونت ورزشی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان خبر داده می شود و از چند گزینه به عنوان جایگزینی امیرحسین اسکندریان نام می برند.

روز گذشته شنبه ۶ بهمن ماه از طرف روابط عمومی معاونت ورزشی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان به خبرنگاران اطلاع رسانی شد که ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه ظهر مراسم تودیع امیرحسین اسکندریان و معارفه پیام حیدری به عنوان معاون ورزش سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی برگزار می شود اما به یکباره این مراسم به ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه تغییر و در نهایت نیز برنامه در این روز برگزار نشد.

در پی این اتفاق یکبار دیگر ساعت برنامه تودیع و معارفه معاون ورزش سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی ۹.۵ صبح امروز اعلام شد اما باز هم خبری از برگزاری مراسم نبود به طوری که در آخرین اطلاع رسانی مراسم تودیع و معارفه به روز دوشنبه ۸ بهمن ماه و در ساعتی نامعلوم موکول شده است.

گفته می شود یکی از دلایل تعلل در انجام این برنامه شرکتی بودن پیام حیدری در بدنه مجموعه شهرداری همدان است.