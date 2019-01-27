ایجاد موج بزرگ سرطان در کشور با افزایش جمعیت سالمند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد عامری در ارتباط با چالش‌های موضوع سرطان، اظهار کرد: متاسفانه این بیماری در حال تبدیل شدن به معضل اصلی بهداشتی کشور است و افزایش سن جمعیت در بیشتر شدن این بیماری موثر بوده است.

وی افزود: با توجه به اینکه افزایش سن یکی از فاکتورهای خطر بروز سرطان است،‌ گفت: به دلیل سالمند شدن جمعیت ایران پیش‌بینی می‌شود که پیک بزرگی از بیماری سرطان پیش رو باشد که البته می‌توان با اقدامات به موقع از بخشی از این بیماری پیشگیری کرد.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه تحریم، کمبود بودجه و گرانی‌ها از جمله مشکلاتی است که درمان سرطان را با چالش مواجه کرده است، گفت: در این شرایط تصمیم برخی از مسئولان به مشکلات دامن زده است که اخلال در روند آموزشی از جمله این مسائل است.

عامری گفت: در سال ۹۲ رشته رادیوتراپی انکولوژی دوره سه ساله آن به تصمیم اساتید رشته ۴ ساله شد و اکنون پزشکان عمومی برای دریافت مدرک تخصصی باید این دوره را طی ۵ سال بگذرانند و در واقع یکسال دیگر به این دوره افزوده شده است و این در حالی بوده است که در یکسال اول این دوره پنج‌ساله افراد باید دوره‌های داخلی را طی کرده و این مساله مخالفت بسیاری از اساتید این رشته را به همراه داشته است.

وی با اشاره به اینکه افزایش دوره رشته رادیوتراپی انکولوژی از ۴ سال به ۵ سال سبب هدر رفتن بودجه‌های آموزشی می‌شود، گفت: هزینه‌های آموزش باید هدفمند باشد و مسائل پیش آمده دست و پای پزشکان را برای ارائه خدمات بسته است.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بیان کرد: رشته رادیوتراپی انکولوژی سابقه ۴۵ ساله داشته و یکی از رشته‌های سرطان‌شناسی است که همیشه به روز بوده و مصوبات اخیر سبب ایجاد ابهاماتی برای پزشکان شده است.

وی گفت: طی نامه‌ای به وزارت بهداشت اساتید و صاحبنظران برجسته نظرات خود و مشکلات پیش‌رو را اعلام کرده اند ولی متاسفانه اقدامی در این راستا حاصل نشده است.

عامری بیان کرد: این مشکلات در حالی بوده که مسئولان معتقد به افزایش پزشک و سهمیه‌ها هستند و اکنون نیمی از پزشکان درمان‌گر سرطان با چالش مواجه شده‌اند و انگیزه خدمت‌رسانی در بسیاری از این افراد با اختلال مواجه است.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: وزارت بهداشت با تغییر نام رشته رادیوتراپی انکولوژی بدون تغییر در محتوای ۴۵ ساله آن، در صدد خارج کردن بخش عظیمی از ارایه دهندگان خدمات به بیماران مبتلا به سرطان است. باید توسط مراجع بالاتر رسیدگی عاجل به این موضوع شود چرا که اعتماد پزشک و بیمار برای بسیار از ارایه دهندگان خدمت در اقصی نقاط کشور در حال آسیب دیدن است و اگر فشار هیات مدیره انجمن رادیوتراپی انکولوژی نبود نصف کشور امروز که روز آخر هفته پیشگیری از سرطان است با تعطیلی مواجه می شد.