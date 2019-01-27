برنامه های کاروان قرآنی انقلاب تا سالروز ورود امام به میهن

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان قرآنی انقلاب اسلامی تا کنون درسطح استانهای کشور به ارائه برنامه های مختلفی پرداخته اند و هم اکنون این کاروان که متشکل از قاریان است به استان خوزستان رسیده و در آنجا برنامه های مختلفی را ارائه می دهند.

بر همین اساس امروز یکشنبه ۷ بهمن ماه این کاروان در اهواز و آبادان با حضور در یادمان شهدای شلمچه ضمن احترام به شهدای هشت سال دفاع مقدس پرداختند.

همچنین برپایی کرسی تلاوت با حضور حمید شاکرنژاد قاری بین المللی قرآن و اجرای حمید مجیدی مهر پیش از غروب آفتاب حضور در گلزار شهدای آبادان و شلمچه و تقدیم گل به قبور پاک شهدای فاجعه منا به همراه برگزاری کرسی تلاوت اذانگاهی مغرب و پخش زنده از رادیو قرآن از برنامه های این کاروان قرآنی بود.

همچنین امروز بعد از نماز مغرب و عشاء برگزاری محفل انس با قرآن در مصلی بزرگ آبادان همراه با پخش زنده از رادیو قرآن برپا خواهد شد و سپس این اتوبوس حامل قاریان قرآنی به سمت بندر ماهشهر خواهد رفت.

این کاروان فردا صبح دوشنبه از ساعت ۷:۳۰ الی ۹ صبح محفل انس با قرآن در نیروی دریایی سپاه برگزار خواهد کرد و عصر همان روز نیز از ساعت در دانشگاه آزاد بندر ماهشهر با برپایی کارگاه تخصصی قرآن ویژه مربیان شب در مسجد شهداو محفل انس با قرآن بعد از نماز مغرب و عشاء و پخش زنده از رادیو قرآن با حضور قاریان بنامی همچون حمید شاکرنژاد و وحید نظریان و اجرای مراسم از سوی محمدرضا پورمعین به فعالیت های خود ادامه خواهد داد.

سه شنبه نهم بهمن ماه این کاروان به سمت عسلویه حرکت کرده و بازدیدی از میدان گازی پارس جنوبی(از دستاوردهای بزرگ پیش از انقلاب) به محفل قرآنی در وسط آبهای نیلگون خلیج فارس خواهد پرداخت. همچنین برگزاری محفل انس با قرآن در مسجد جامع "چاه مبارک" و پخش زنده از رادیو قرآن توسط قاریان ممتاز و بین المللی همچون حمید شاکرنژاد و قاسم مقدمی از دیگر برنامه های این کاروان است.

چهارشنبه ده بهمن ماه با حضور اعضای کاروان در بوشهر و ادای احترام به مقام شامخ شهدا، کرسی تلاوت ظهر اذانگاهی و سپس حضور در روستای محروم چارک که این در این روستا قاریان و حافظان قرآن بسیاری حضور دارند از مهمترین فعالیت های این گاروان بوده است. همچنین در این منطقه اعضای کاروان نشستی با قرآنیان این روستا خواهند داشت.پس از اذان مغرب محفل انس با قرآن در این روستا برگزار و به صورت زنده از رادیو قرآن پخش می شود.

کاروان قرآنی انقلاب پنجشنبه وارد بندعباس شده و باحضور در گلزار شهدای بندرعباس و ادای احترام به مقام شهدا در قشم و به برپایی کرسی تلاوت اذانگاهی ظهر و مغرب و همچنین برگزاری محفل انس با قرآن کریم و پخش زنده از رادیو قرآن می پردازد.

در دوازدهم بهمن ماه مصادف با سالروز ورود امام خمینی(ره) به میهن حضور در ناوشکن سهند نیروی دریایی ارتش همراه با مراسم سالروز ورود امام (ره) با حضور مسئولان عالی رتبه استان و حمید شاه آبادی معاون صدای رسانه ملی برگزار می شود. محفل انس با قرآن با حضور قاریان برجسته و بین المللی و گلباران، سخنرانی شاه آبادی و اجرای گروه های تواشیح از جمله برنامه های این روز است. قاریان این محفل انس با قرآن حمید شاکرنژاد و احمد ابوالقاسمی با اجرای محمدهادی صلح جو خواهد بود.

گفتنی است این کاروان قرآنی انقلاب اسلامی به همت رادیو قرآن و سازمان دارالقرآن و اداره کل سازمان تبلیغات هر استان به گسترش برنامه های قرآنی پرداخته است.