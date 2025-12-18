به گزارش خبرگزاری مهر، سیوهشتمین کرسی تلاوت قرآن کریم مسجد کرامت، همزمان با شب میلاد باسعادت امام محمدباقر (ع) و شب یلدا، یکشنبهشب ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ در مشهد مقدس برگزار میشود.
این محفل قرآنی از ساعت ۱۹:۳۰ در مسجد کرامت واقع در چهار راه شهدا آغاز خواهد شد و حضور در آن برای خواهران و برادران آزاد است.
در این کرسی تلاوت، حمید شاکرنژاد و حمید حقطلب، از قاریان بینالمللی و ممتاز کشور، به تلاوت آیات کلامالله مجید خواهند پرداخت. همچنین محمدیزدان آفرین بهعنوان قاری نوجوان در این محفل قرآنی تلاوت خواهد داشت.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، استاد جلسه حاج ابوالفضل چمنی و اجرای برنامه بر عهده حاج هادی غنی خواهد بود.
علاقهمندان به مشاهده پخش زنده این کرسی تلاوت میتوانند از سه طریق کانال رسمی جامعه قاریان قرآن مشهد در پیامرسان ایتا به نشانی @gharianmashhad، پخش زنده از پایگاه اینترنتی آپارات به نشانی noorezendegi.ir/live و همچنین وبسایت هیأت آنلاین اقدام کنند.
کرسی تلاوت قرآن کریم مسجد کرامت، بهصورت منظم در یکشنبهشبهای پایانی هر ماه شمسی برگزار میشود و از برنامههای شاخص قرآنی شهر مشهد بهشمار میرود.
