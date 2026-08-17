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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۴

محفل قرآنی‌ها به مناسبت چهلم رهبر شهید انقلاب

محفل قرآنی‌ها به مناسبت چهلم رهبر شهید انقلاب

محفل قرآنی چهلمین روز تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب با حضور قاریان بین‌المللی کشور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم چهلمین روز تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی با حضور قاریان بین‌المللی کشور در مسجد امام خمینی(ره) بازار تهران برگزار می‌شود.

در این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد موسوی‌درچه‌ای و حمید شاکرنژاد، قاریان بین‌المللی کشورمان به تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید می‌پردازند.

سخنرانی حجت‌لاسلام والمسلمین ناصر رفیعی و مداحی حمید رمضان‌پور، از ذاکران اهل‌بیت(ع) از بخش‌های این محفل قرآنی است.

این محفل قرآنی چهارشنبه ۲۸ مردادماه ساعت ۱۰ تا ۱۲ در مسجد امام خمینی(ره) بازار تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 6919126
سیده فاطمه سادات کیایی

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