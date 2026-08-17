به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم چهلمین روز تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی با حضور قاریان بینالمللی کشور در مسجد امام خمینی(ره) بازار تهران برگزار میشود.
در این مراسم حجتالاسلام والمسلمین محمدجواد موسویدرچهای و حمید شاکرنژاد، قاریان بینالمللی کشورمان به تلاوت آیاتی از کلامالله مجید میپردازند.
سخنرانی حجتلاسلام والمسلمین ناصر رفیعی و مداحی حمید رمضانپور، از ذاکران اهلبیت(ع) از بخشهای این محفل قرآنی است.
این محفل قرآنی چهارشنبه ۲۸ مردادماه ساعت ۱۰ تا ۱۲ در مسجد امام خمینی(ره) بازار تهران برگزار میشود.
نظر شما