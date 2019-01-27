به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح الله فیض آبادی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران از برنامه ریزی برای استقرار سامانه کربنکینگ(سامانه یکپارچه بانکی) در نظام بانکی کشور خبر داد و گفت: موضوع کربنکینگ سال های سال است که مطرح شده و مفهوم ناشناخته ای نیست، به این معنا که ۴۲ بانک و موسسه مالی در کشور وجود دارد که نقل و انتقالات و شفاف بودن آنها در کنار انضباط کارکردشان در اقتصاد ایران اثرگذار است.

وی افزود: برای اینکه نبض عملیات بانکی در این بخش از اقتصاد ایران به خوبی بزند، باید قلب تپنده بانک ها یا همان بخش آی تی محور آنها از انضباط و ریتم لازم برخوردار باشد و این در حالی است که اگر چه در گذشته چند مجموعه مدعی استقرار سامانه کربنکینگ در نظام بانکی بودند اما این سامانه بیشتر در بانک هایی با سایزهای کوچک عملیاتی شده است.

فیض آبادی گفت: کربنکینگ موجود در کشور فعلا برای بانک های با سایز کوچک عملیاتی شده و در سامانه ای که قرار است در هفته جاری رونمایی شود، این عملیات در بانک های بزرگ نیز قابلیت پیاده سازی دارد.

وی اظهارداشت: برخی از بانک ها در گذشته با شرکت های خارجی برای استقرار کربنکینگ مذاکره کرده بودند که به لحاظ مادی هزینه هایی را نیز برای آنها در پی داشت اما اکنون این سامانه در داخل کشور به خوبی عملیاتی شده و شاید بتوان گفت به لحاظ معماری و به کارگیری تجارب جهانی بسیار قوی است، بنابراین فارغ از اینکه انتخاب بانک ها برای استقرار کربنکینگ خارجی درست بوده یا غلط، این سامانه ها تاکنون شانسی برای موفقیت نداشته اند.

فیض آبادی تصریح کرد: دو کربنکینگی که در گذشته برای نظام بانکی طراحی شده بودند با توجه به تغییر نیازها و افزایش پیچیدگی سیستم های موجود در نظام بانکی نیاز به اصلاح و بازنگری داشتند که هم اکنون این موضوع صورت گرفته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تصمیم دولت برای استقرار صندوق های فروشگاهی به منظور شناسایی فرارهای مالیاتی خاطرنشان کرد: در حوزه صندوق های فروشگاهی، شرکت های تأیید صلاحیت شده در پروژه ای حضور دارند که با دو منبع خارجی نیز توافقات لازم انجام شده است، بنابراین به لحاظ فنی اگر اجرایی شدن این موضوع کلید بخورد، حتما به صورت جدی در این حوزه ورود پیدا خواهیم کرد.

فیض آبادی با بیان اینکه در سال ۲۰۱۴ حجم بازار آی سی تی در دنیا ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۷ نیز ۶.۴ درصد از تولید ناخالص جهانی را تشکیل داده بود، در ایران حجم این بازار ۳۴ هزار میلیارد تومان است که ۳۰ درصد آن در حوزه آی تی و ۷۰ درصد آن در حوزه آی سی تی است.

وی خاطرنشان کرد: در برنامه ششم توسعه سهم آی سی تی باید به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان برسد که ۵ درصد تولید ناخالص داخلی است اما به هر حال تمام تلاش ما این است که در این حوزه گام های جدی برداریم و این در حالی است که بسیاری از محصولات با فناوری در این حوزه توانسته اند از ارزبری جلوگیری نمایند.

همچنین در ادامه، معماری مجری سامانه کربنکینگ نیز گفت: بخش قابل توجهی از بانک ها کربنکینگ جزیره ای دارند و محصولی که در نظام بانکی رونمایی خواهد شد، حدود ۱۵ سال تحقیقات را به عنوان پشتوانه خود دارد و متوسط دو میلیون نفر -ساعت از متخصصان داخلی بر روی آن کار کرده اند.

وی اظهارداشت: محصول کربنکینگ برای دو دسته از بانک ها در سایزهای کوچک یعنی کمتر از هزار شعبه و در بانک های بزرگ یعنی بالای هزار شعبه قابلیت اجرایی دارد، ضمن اینکه پاوردیتا نیز برای مدیریت داده ها و اطلاعات در سطح کشور نیز طراحی و عملیاتی خواهد شد.

معماری به طراحی محصول NFC (روش نوین پرداخت موبایلی) تصریح کرد: به صورت یونیک، NFC را طراحی کرده ایم تا بتوان با توجه به وجود ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه پز که کاغذ مصرف می کنند، مدیریت لازم را انجام داد.