به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر، به مناسبت چهل سالگی انقلاب و همزمان با سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر، ویژه برنامه نشست‌های تخصصی موسیقی ایران با اجرای رضا مهدوی از رادیو گفتگو پخش خواهد شد.

بررسی چالش‌ها و عدم تحقق قانون حمایت از مولف و مصنف در موسیقی ایران، بررسی عملکرد نهادهای آموزشی در ایران، راهبردهای آموزش موسیقی ایرانی به کودکان و تاثیر تحولات فرهنگی و اجتماعی در موسیقی ایران از جمله موضوعاتی است که در ویژه برنامه رادیو گفتگو به آن پرداخته می‌شود.

همچنین بررسی وضعیت موسیقی ایرانی در مواجه با چالش‌های جهانی شدن و پیامدهای آن و بررسی تاثیر جریانات موازی در سیاستگذاری موسیقی ایران ۲ موضوع دیگری است که در روزهای پایانی جشنواره با حضور مهمانان مختلف بررسی می‌شود.

شهاب منا، بابک چمن آرا، هومان اسعدی، حمیدرضا اردلان، ندا نصیری، بهزاد میرزایی، رضا صمیم، آروین صداقت کیش، بردیا صدرنوری، نکیسا هدایت‌زاده، اسماعیل بنی‌اردلان و مانی جعفرزاده مهمانان این ویژه برنامه هستند.

گفتمان رادیویی چهل سالگی موسیقی هر شب ساعت ۲۱ با واحد سیار رادیو گفتگو از تالار وحدت به مدت ۶ شب و به صورت زنده پخش خواهد شد.

سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر از ۲۴ تا ۳۰ بهمن در تهران برگزار خواهد شد.

برای دیدن ویژه برنامه ­های چهل سالگی انقلاب در جشنواره موسیقی فجر اینجا را ببینید.