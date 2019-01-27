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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۲۰

با همکاری سازمان حج و زیارت و کمیته امداد استان تهران انجام شد؛

ذبح ۱۳۳ گوسفند و توزیع گوشت آن بین نیازمندان

ذبح ۱۳۳ گوسفند و توزیع گوشت آن بین نیازمندان

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد استان تهران از ذبح ۱۳۳ گوسفند و توزیع گوشت آن بین نیازمندان خبر داد و گفت: با همکاری سازمان حج و زیارت این تعداد گوسفند خریداری و ذبح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کریمی اصل بیان کرد: با حضور نماینده سازمان حج زیارت ۱۳۳ گوسفند خریداری و در شهرستان شهریار ذبح و گوشت آن بین مددجویان و نیازمندان ۹ شهرستان توزیع شد.

وی به شهرستان‌های که گوشت قربانی در آن‌ها توزیع شد اشاره کرد و افزود: نیازمندان در شهرستان‌های شهریار، اسلامشهر، ملارد، بهارستان، رباط کریم، صفادشت، چهار دانگه، شهرقدس و صباشهر از گوشت قربانی بهره مند شدند.

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد استان تهران در تشریح توزیع گوشت بین مددجویان و نیازمندان بیان کرد: دو هزار و ۵۳۷ کیلوگرم گوشت گرم با اولویت خانوارهای دارای بیماری خاص، صعب العلاج، سوء تغذیه و سالمندان توزیع شد.

کریمی به تعداد خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد استان تهران اشاره کرد وگفت: هم اکنون ۷۱ هزار خانوار با جمعیت ۱۴۰ هزار نفر از خدمات کمیته امداد استان تهران بهره مند هستند.

کد مطلب 4525109
مهناز قربانی مقانکی

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