مشارکت سازمان محیط زیست در بخش تجلی اراده ملی جشنواره فیلم فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر عبدالرضا سپنجی مدیر کل روابط عمومی و امور رسانه، از حضور سازمان حفاظت محیط زیست در بخش تجلی اراده ملی این دوره از جشنواره فیلم فجر خبر داد.



وی افزود: حمایت و تقدیر از فیلمسازانی محیط زیستی که تلاش می کنند این موضوع مهم و دارای اولویت اساسی برای کشور را در عرصه عمومی و گفتمانی کشور وارد کنند، از جمله راهبردهای اصلی سازمان است و به همین دلیل از امسال، حضور سازمان محیط زیست در این بخش را پیگیری کردیم.

داوری فیلم های بخش تجلی اراده ملی، همزمان با بخش اصلی جشنواره فیلم فجر انجام می شود.