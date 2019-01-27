شرکت قطعات ایران خودرو به خاندان مونسان واگذار شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، هاجر چنارانی در تذکر شفاهی در جلسه علنی امروز(یکشنبه) مجلس شورای اسلامی با تبریک به مناسبت فرا رسیدن ایام دهه فجر، گفت: از مردم ایران می خواهم که در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور پرشور داشته باشند.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور بعد از گذشت ۶ ماه از حضور در نهاد ریاست جمهوری، شرکت قطعات ایران خودرو را به خاندان مونسان واگذار کرد، اظهارداشت: متاسفانه این مسئله، شرکت اگزوز خودرو خراسان را با مشکلات بسیاری مواجه کرده و این شرکت امروز حدود ۲۰۰ کارگر خود را اخراج کرده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: هیئت مدیره این شرکت در سال ۸۸ مصوب کرد که کارخانه کاتالیست با ۱۵ میلیارد تومان تسهیلات در نیشابور تاسیس شود اما با توجه به لابی های این خاندان این کارخانه به قم منتقل شد و نارضایتی بسیاری در جامعه کارگری ایجاد کرد و امروز مدیرعامل شرکت نیشابور همزمان سرپرست شرکت مبدل خودرو قم است، از این رو باید هر چه زودتر برای حل مشکل کارگران اقدامی صورت گیرد.

چنارانی با ییان اینکه با توجه به اینکه بسیاری از کارگران شهرداری ها حدود ۵ تا ۷ ماه است که حقوق دریافت نکرده اند،گفت: اقدام مجلس در تخصیص اعتبار ۳۲ هزار میلیاردی قابل تقدیر و تشکر است و امیدواریم امسال سفره عید کارگران شهرداری ها پربارتر باشد.