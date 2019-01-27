آیین نکوداشت هنر ماه در مازندران برگزار می شود

سیف الله فرزانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پنجمین، ششمین و هفتمین آیین «هنرماه» با هدف نکوداشت هنرمندان صنایع دستی و هنرهای سنتی در استان مازندران، شهرستان بابلسر، سوادکوه و بهشهر برگزار می‌شود.

وی اظهار داشت: همزمان با چهلمین سال بزرگداشت دهه فجر پنجمین آیین نکوداشت «هنرماه» به منظور تجلیل از استاد پرویز نظری و اشرف السادات متولیان هنرمندان رشته های معرق-مشبک فلز و گلیم، روز شنبه ۱۳ بهمن ماه سال جاری درسالن ارشاد شهرستان بابلسر برگزر می شود.

وی از برگزاری ششمین آیین نکوداشت هنرماه و تجلیل از دو هنرمند پیشکسوت استاد حوریه رستمیان و سوری اخی به ترتیب در رشته جاجیم و گلیم بافی ۲۴ بهمن ماه در شهرستان سوادکوه خبرداد و اذعان داشت: هفتمین آیین مذکور در تاریخ ۲۷ بهمن ماه به تجلیل سه استاد بزرگ صنایع دستی استاد علی اکبر درستکار، رمضان علی قاسمی تیرتاش و قنبر رجبی در شهرستان بهشهر اختصاص دارد.

فرزانه افزود: برنامه نکوداشت هنرمندان صنایع دستی که با عنوان هنرماه برگزار می‌شود قصد دارد علاوه بر تجلیل از هنرمندان پیشکسوت صنایع دستی و معرفی رشته‌های بومی و سنتی مازندران قدم مؤثری برای پویایی و اشاعه این هنر و صنعت ملی و بومی استان بردارد.

وی بابیان اینکه پیش از این، از استاد قدم پور، محبی، شاه نظری، گلرد و توکل‌زاده، موسوی و کثیری به ترتیب هنرمندان پیشکسوت در رشته‌های گره چینی، سفال، نمد، لاک‌تراشی، حصیربافی و منبت چوب در قالب آیین نکوداشت هنرماه تقدیرشد، یادآورشد:پنچ بازارچه موقت صنایع دستی در شهرستان های گلوگاه، ساری، بابل، بابلسر و فریدوکنار در دهه فجر جهت بازدید وخرید صنایع دستی و هنرهای سنتی برپا خواهد شد.