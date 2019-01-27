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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۳۱

معرفی نامزدهای بخش مسابقه تبلیغات سینمای ایران جشنواره فیلم فجر

معرفی نامزدهای بخش مسابقه تبلیغات سینمای ایران جشنواره فیلم فجر

اسامی نامزدهای بخش مسابقه تبلیغات سینمای ایران سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، نامزدهای بخش تبلیغات سینمای ایران سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در سه حوزه عکس، پوستر و آنونس معرفی شدند.

در بخش عکس کوروش پیرو برای عکاسی فیلم «پشت دیوار سکوت»، محمد بدرلو برای «تنگه ابوقریب»، مریم تخت‌کشیان برای «قانون مورفی»، حبیب مجیدی برای «بمب یک عاشقانه» و امیرحسین شجاعی برای «مغزهای کوچک زنگ زده» نامزد دریافت سیمرغ بلورین شدند.

در بخش طراحی پوستر محمد تقی‌پور برای «تنگه ابوقریب»، محمدحسین هوشمندی برای «عرق سرد»، عرفان بهکار مهربانی برای «خوک»، طاها ذاکر برای «کوپال» و محمد روح الامین برای «مصادره» نامزد دریافت سیمرغ بلورین شدند.

برای ساخت آنونس فیلم های سینمای ایران در سال گذشته کاظم ملایی برای فیلم «کوپال»، حمید نجفی راد برای فیلم «خوک» و «بدون تاریخ، بدون امضا»، روح الله موحدی برای فیلم «گرگ بازی» و مسعود رفیع زاده برای فیلم «مغزهای کوچک زنگ زده» کاندیدای دریافت سیمرغ بلورین شدند.

برندگان سیمرغ بلورین مسابقه تبلیغات سینمای ایران در مراسم افتتاحیه سی‌ و هفتمین جشنواره فیلم فجر معرفی می شوند.

کد مطلب 4525248
زهرا منصوری

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