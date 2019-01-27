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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۶:۳۸

در گفتگو با مهر اعلام شد:

بازداشت دو مدیر شهرک صنعتی و یک عضو شورای شهر اشتهارد

بازداشت دو مدیر شهرک صنعتی و یک عضو شورای شهر اشتهارد

کرج - رئیس‌کل دادگستری استان البرز از بازداشت دو مدیر شهرک صنعتی و یکی از اعضای شورای شهر اشتهارد خبر داد.

احمد فاضلیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تائید این خبر، اظهار کرد: یکی از اعضای شورای شهر اشتهارد به همراه دو مدیر از شرکت خدماتی شهرک صنعتی اشتهارد بازداشت‌شده‌اند.

وی جرم افراد بازداشت را خیانت‌درامانت اعلام کرد و گفت: هنوز جزئیات این پرونده به بنده اطلاع‌رسانی نشده است. در زمان مناسب ریز جزئیات اطلاع‌رسانی خواهد شد.

رئیس‌کل دادگستری استان البرز ادامه داد: باید مدارک موجود بررسی شود پس از انجام این مهم اطلاع‌رسانی دقیقی خواهد شد.

وی بابیان اینکه دستگیری افراد موردنظر طی روزهای اخیر بوده است، گفت: پرونده در مراحل اولیه است، مجرمیت قطعی نیست و افراد دستگیرشده متهم هستند.

کد مطلب 4525317

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