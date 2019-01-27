بازداشت دو مدیر شهرک صنعتی و یک عضو شورای شهر اشتهارد

احمد فاضلیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تائید این خبر، اظهار کرد: یکی از اعضای شورای شهر اشتهارد به همراه دو مدیر از شرکت خدماتی شهرک صنعتی اشتهارد بازداشتشدهاند.
وی جرم افراد بازداشت را خیانتدرامانت اعلام کرد و گفت: هنوز جزئیات این پرونده به بنده اطلاعرسانی نشده است. در زمان مناسب ریز جزئیات اطلاعرسانی خواهد شد.
رئیسکل دادگستری استان البرز ادامه داد: باید مدارک موجود بررسی شود پس از انجام این مهم اطلاعرسانی دقیقی خواهد شد.
وی بابیان اینکه دستگیری افراد موردنظر طی روزهای اخیر بوده است، گفت: پرونده در مراحل اولیه است، مجرمیت قطعی نیست و افراد دستگیرشده متهم هستند.
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