بازداشت دو مدیر شهرک صنعتی و یک عضو شورای شهر اشتهارد

احمد فاضلیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تائید این خبر، اظهار کرد: یکی از اعضای شورای شهر اشتهارد به همراه دو مدیر از شرکت خدماتی شهرک صنعتی اشتهارد بازداشت‌شده‌اند.

وی جرم افراد بازداشت را خیانت‌درامانت اعلام کرد و گفت: هنوز جزئیات این پرونده به بنده اطلاع‌رسانی نشده است. در زمان مناسب ریز جزئیات اطلاع‌رسانی خواهد شد.

رئیس‌کل دادگستری استان البرز ادامه داد: باید مدارک موجود بررسی شود پس از انجام این مهم اطلاع‌رسانی دقیقی خواهد شد.

وی بابیان اینکه دستگیری افراد موردنظر طی روزهای اخیر بوده است، گفت: پرونده در مراحل اولیه است، مجرمیت قطعی نیست و افراد دستگیرشده متهم هستند.