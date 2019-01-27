به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حسن نوروزی در تشریح دستور کار امروز (یک شنبه، ۷ بهمن ماه) کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از بررسی لایحه حمایت از مالکیت ادبی و هنری در نشست امروز خبر داد و گفت: قانون مالکیت ادبی و هنری نیازمند به روزرسانی است زیرا در کشور فاقد قانونی منسجم و خاص که بتواند مرتبط با قوانین جهانی باشد هستیم.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، افزود: این لایحه دارای تعاریف و مواردی مانند حقوق مادی و عکس برداری توسط کتاب ها و موسسه های بایگانی، تکثیر و پخش از طریق امواج رادیویی، تکثیر موقت و تهیه نسخه پیشتیبان، چگونگی نقل قول از اثر و ترجمه ها، تبدیل قالب اثر و استفاده افراد دارای معلولیت، میزان مدت حقوق مادی، آمار پدیدآورنده و نماینده پدیدآورنده و قراردادهای واگذاری، نشر و تولید اثر ویرایش و حقوق مرتبط با حقوق پدیدآورنده و حقوق اجرا کننده، حقوق تولیدکننده و حقوق سازمان های پخش رادیو و تلویزیونی، ضمانت های اجرای حقوقی و کیفری و مدنی و قلمرو اعمال قانون و مقررات انتقالی در این لایحه مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: لایحه حمایت از مالکیت ادبی و هنری با تمامی موارد و فصولی که ذکر شد در نشست امروز با حضور مسئولان و کارشناسانی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز تحقیقات قم، دانشگاهی و مرکز پژوهش های مجلس بررسی شد که در نهایت به اتفاق آرا کلیات آن تصویب شد.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری بررسی طرح ساماندهی زندانیان در نشست امروز، گفت: ماده ۲۲ این طرح تصویب شد که بر اساس آن مقرر شد قوه قضائیه سامانه الکترونیکی ایجاد کند که اطلاعات تمامی افرادی که بازداشت شده اند دراین سامانه ثبت شود البته برای اینکه مشخص شود این اطلاعات در اختیار چه کسانی قرار گیرد باید آیین نامه ای توسط قوه قضائیه تنظیم و به تصویب هیات دولت برسد.