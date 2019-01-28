سهام آسیایی رشد کرد/سایه سنگین جنگ تجاری بر بازار

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز دوشنبه، پس از اعلام بازگشایی دولت آمریکا، که چندین هفته انرژی بازارها را گرفته بود، سهام آمریکا و پس از آن، سهام آسیایی رشد کردند.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی در خارج از ژاپن ۰.۴ درصد رشد کرد.

شاخص کامپوزیت شانگهای ۰.۷ درصد و شاخص هانگ‌سنگ هنگ‌کنگ ۰.۵ درصد رشد کردند.

کوسپی کره‌جنوبی ۰.۱ درصد بالا آمد، درحالی که نیکی ژاپن، خلاف روند بازارهای جهانی ۰.۳ درصد افت کرد.

در استرالیا به علت تعطیلی «روز ملی استرالیا»، بازارهای مالی بسته است.

ترامپ، روز جمعه تحت فشار سیاسی زیاد، توافق کرد بدون به دست آوردن بودجه ۵.۷ میلیارد دلاری مورد نظر خود، برای ساخت دیوار مرزی، موقتا به تعطیلی ۳۵ روزه دولت پایان دهد.

در همان معاملات جمعه شب، با آسودگی خاطر سرمایه‌گذاران از پایان یافتن بلندترین تعطیلی دولت در تاریخ آمریکا، شاخص‌های سهام وال‌استریت جهش کردند.

رشد روز دوشنبه سهام درحالی اتفاق افتاد که همچنان عواملی مانند اختلافات تجاری چین و آمریکا و برگزیت، بازارهای مالی جهان را تهدید می‌کنند.

اما ماهیت موقت بازگشایی دولت آمریکا، منبعی از نگرانی باقی مانده است. ترامپ تهدید کرده است که در ۱۵ فوریه، درصورتی‌که خواسته‌های او اجابت نشوند، دوباره دولت را تعطیل کند.

در بازار ارز، یورو که جمعه شب ۰.۹ درصد در برابر یورو جهش کرده بود، امروز هم ۰.۰۵ درصد تقویت شد و به نرخ برابری ۱.۱۴۱۱ رسید.

در برابر ین ژاپن، دلار به دنبال افت اندک روز جمعه، در معاملات امروز هم ۰.۲ درصد افت کرد و به نرخ برابری ۱۰۹.۳۵ رسید.