  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۸ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۲۹

تغییر در طراحی محصولات سامسونگ برای حفاظت از محیط زیست

تغییر در طراحی محصولات سامسونگ برای حفاظت از محیط زیست

شرکت سامسونگ قصد دارد در بسته بندی محصولاتش از پلاستیک های زیستی و کاغذهای بازیافتی استفاده کند تا به حفظ محیط زیست کمک کند. این شرکت برای این منظور حتی طراحی محصولاتش را تغییر می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  انگجت، سامسونگ  سعی دارد با اقداماتی در حفظ محیط زیست بکوشد. این شرکت تصمیم دارد بسته بندی های پلاستیک را با موادی حافظ محیط زیست جایگزین کند. از نیمه نخست سال جاری میلادی به بعد، این شرکت جعبه های پلاستیکی برای موبایل، دستگاه های مختلف و ابزارهای تولید خود را حذف و به جای آن از پلاستیک زیستی، کاغذ و پلاستیک های بازیافتی استفاده می کند.  

این شرکت حتی طراحی دستگاه هایش را تغییر می دهد تا از میزان دورریز کاسته شود، بنابراین شارژرهای موبایل دارای روکشی مات هستند به این ترتیب نیازی به یک لایه پلاستیک نازک برای محافظت از آن وجود نخواهد داشت.

 این  شرکت هنگام استفاده از کاغذ نیز از نمونه هایی استفاده می کند که سازمان های حفاظت از محیط زیست آن را تایید کرده باشند.  

این درحالی است که سامسونگ طی سال های قبل به دلیل فقدان برنامه ای برای حفظ محیط زیست تحت انتقاد بود.

کد مطلب 4525820
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها