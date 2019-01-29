تبیین خدمات انقلاب اسلامی وظیفه ای همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی محسن منتشلو شامگاه دوشنبه در جریان برگزاری گفتمان های دینی دانش آموزی در شهرستان قروه با محوریت دستاوردهای انقلاب اسلامی با بیان اینکه آرمان های انقلاب اسلامی از بزرگترین اهداف و موهبت های الهی است، اظهار داشت: کم توجهی به آرمان های انقلاب اسلامی و امام خمینی (ره) و رهبر انقلاب از سوی هر شخصی که باشد خیانت به جامعه اسلامی محسوب می شود.

به گفته وی آرمان های انقلاب اسلامی ریشه در دستورات الهی و فضائل اخلاقی دارد و مسئولان و مردم باید به گوش باشند که آرمان های انقلاب اسلامی به فراموشی سپرده نشود.

منتشلو دوام و ماندگاری نظام جمهوری اسلامی را بسته به توجه آحاد و اقشار مختلف مردم به آرمان و اهداف انقلاب در جغرافیای ایران اسلامی دانست و تصریح کرد: تبیین خدمات و برکات چهار دهه انقلاب اسلامی وظیفه ای همگانی و در جهت شکرگزاری این نعمت الهی است.

وی از برگزاری بیش از ۴۰ گفتمان دینی دانش آموزی با موضوع دستاورد های انقلاب اسلامی در مدارس سطح شهرستان خبر داد و گفت: این برنامه ها با هدف تشریح و تبیین خدمات و برکات چهار دهه انقلاب اسلامی و معرفی اهداف نظام به نسل جوان در طلیعه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب از سوی سازمان تبلیغات اسلامی اجرا و تا پایان سال جاری هم ادامه خواهد داشت.