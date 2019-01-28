طغیان رودخانه کشکان راه دسترسی ۱۵ روستای «معمولان» را قطع کرد

سید حبیب الله موسوی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پل فلزی جنب تونل معمولان بر اثر شدت بارش های سیل آسا و طغیان رودخانه کشکان به طور کامل زیر آب رفت.

وی افزود: برباثر این حادثه عبور و مرور ۱۵ روستای بخش معمولان با جمعیت حدود ۵۰۰ نفر قطع شد.

موسوی افزود: همچنین بر اثر بالا آمدن آب رودخانه کشکان و زیر آب رفتن پل ارتباطی سه روستای دمرود افرینه راه دسترسی آنها با شهر با جمعیت ۲۵۰ نفر قطع شد.

بخشدار معمولان از مردم خواست با توجه به بالا آمدن سطح آب رودخانه کشکان و ادامه بارش ها در شهرستان های بالادستی، ساکنان حاشیه رودخانه کشکان با رعایت مسائل ایمنی در راستای حفظ جان خود و همکاری با شهرداری و نیروی انتظامی، از توقف و یا بازدید این پل به خاطر مخاطرات احتمالی خوداری کنند.