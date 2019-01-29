سرپرست معاونت امور مجلس وزارت بهداشت منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن حکم سعید نمکی سرپرست وزارت بهداشت، خطاب به سعید عندلیبی، آمده است: نظر به تعهد، تخصص و تجارت ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس منصوب می شوید تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمایید. در این راستا انتظار می رود به منظور تقویت جایگاه نظام سلامت کشور در قوانین و برنامه های توسعه ای، موجبات ارتباط موثر و پویا با مجلس شورای اسلامی را فراهم نمایید. بدهی است تمامی معاونین و روسای دانشگاه ها در انجام این مهم همکاری لازم را معمول خواهند نمود.

امید است به اتکال به خداوند متعال در انجام شایسته وظایف با رعایت قانون مداری، اعتدال گرایی و منشوری اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق و سرافراز باشید.