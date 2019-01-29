دیدار مرگ و زندگی سایپا تهران مقابل شهرداری ورامین

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: هفته بیستم و دوم رقابت های لیگ برتر والیبال بعد از ظهر چهارشنبه ۱۰ بهمن ماه ماه در شهرهای مختلف کشور برگزار می شود.

در یکی از حساس ترین این مسابقات و در خانه والیبال تهران، شهرداری ورامین به عنوان صدرنشین لیگ برتر والیبال کشور از ساعت ۱۶ میهمان تیم رده هفتمی سایپا تهران به عنوان یکی از مدعیان حضور در پلی آف است.

در پایان هفته بیست و یکم این مسابقات سایپا تهران توانست، تیم رده ششمی کاله آمل و یکی از رقبای خود برای حضور در پلی آف را با نتیجه ۳ بر یک شکست دهد و فاصله امتیازی خود با این تیم را به صفر برساند، این بازی به خوبی نشان داد، که بازیکنان سایپا برای حضور در جمع ۴ تیم برتر لیگ مصمم هستند و یکی از مدعیان به حساب می آیند و لذا شاگردان رحمان محمدی راد، مسابقه سختی در برابر سایپا تجربه خواهند کرد.

سایپا تیم قدرتمتند و با انگیزه ای است نباید غافل شویم

سرمربی تیم صدرنشین لیگ برتر والیبال کشور، در مورد دیدار با سایپا تهران با بیان این که نمی خواهیم امتیاز از دست بدهیم، به خبرنگار مهر گفت: برای این مسابقه آمادگی کامل داریم و خوشبختانه در حال حاضر بازیکنان مصدومیت عمده ای ندارند.

رحمان محمدی راد با اشاره به این که تمرینات خوبی پشت سر گذاشتیم و برای کسب پیروزی به میدان می رویم، اضافه کرد: تجربیات خوبی از بازی های گذشته کسب کردیم، که از آن برای پیروزی استفاده می کنیم، اما حریف بسیار قدرتمند و با انگیزه است و باید مراقب باشیم غافلگیر نشویم.

سایپا از ۱۹ مسابقه خود ۱۰ برد و ۹ باخت به دست آوردi و یک هفته را نیز استراحت کرده است و نسبت به کاله مازندران، شهرداری گنبد و پیام مشهد، اصلی ترین رقبای برای حضور بین ۴ تیم برتر لیگ یک بازی کم تر دارد، حالا این تیم با انگیزه می داند، اگر بتواند، ۳ امتیاز مسابقه مقابل شهرداری ورامین را کسب کند، می تواند به حضور بین ۴ تیم لیگ برتر امیدوار باشد، کاری که قطعا آسان نخواهد بود.

بازیکنان سایپا تهران می دانند، شکست تیم صدرنشین نه تنها برای آن ها ۳ امتیاز در برخواهد داشت، بلکه روحیه بازیکنان این تیم برای ادامه لیگ بیشتر خواهد بود.

اما بازی در برابر تیم با برنامه صدرنشین، سخت و طاقت فرسا است و سایپا می داند، کوچک ترین اشتباه در دیدار مقابل شهرداری ورامین به قیمت باخت تمام خواهد شد و باخت در این مسابقه نیز شانس حضور در پلی آف را به صفر نزدیک می کند.

بازیکنان حریف را به خوبی می شناسیم

رییس هیات والیبال ورامین در مورد مصاف سخت این تیم برابر سایپا تهران به خبرنگار مهر گفت: تمرینات خوبی در روزهای گذشته داشتیم و برای ارائه یکی از بهترین نمایش های خود در این رقابت ها آماده ایم.

احسن الله شیرکوند درباره شناخت از تیم سایپا اضافه کرد: کادر فنی اطلاعات خوبی از حریف دارند و قطعا مسابقه زیبایی خواهد شد.

وی گفت: با توجه به نتایجی که در هفته های پیشین لیگ برتر کسب کردیم و تمرینات خوبی که پشت سر گذاشته ایم و نیز آمادگی بازیکنان می توان گفت، که به طور کامل آماده ارائه یک بازی جذاب هستیم.

شیرکوند افزود: خوشبختانه برای مسابقه برابر سایپا تمام بازیکنانمان را در اختیار داریم و بازیکنان خوب حریف را نیز می شناسیم و از انگیزه آن ها و اهمیت کسب امتیاز مقابل ما برای این تیم اطلاع داریم، اما امیدواریم بتوانیم برنامه‌هایی که در تمرینات مرور کرده‌ایم را در زمین پیاده کنیم و بار دیگر دل هواداران خوب تیم را شاد کنیم.

ساعت ۱۶ امروز چهارشنبه خانه والیبال شاهد یکی از زیباترین مسابقات لیگ برتر خواهد بود و باید منتظر بمانیم و ببینیم، صدرنشین لیگ برتر می تواند روند پیروزی های خود را در خانه حریف ادامه دهد و یا نتیجه ای دیگر رقم خواهد خورد.