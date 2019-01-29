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۹ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۲۳

رئیس پایگاه نظامی آلمان در اردن:

ارتش آلمان نیاز به اصلاحات فوری دارد

ارتش آلمان نیاز به اصلاحات فوری دارد

رئیس پایگاه نظامی آلمان در اردن در سخنانی خطاب به وزیر دفاع این کشور بر لزوم اصلاحات فوری در ارتش تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، «آندره ووستنر» رئیس پایگاه نظامی آلمان در اردن در گفتگو با شبکه تلویزیونی «زد د اف»  از «اورزلا فون در لاین» وزیر دفاع این کشور خواست تا هر چه زودتر اعمال اصلاحات در ارتش را آغاز کند. 

وی در ادامه افزود: سیاست های جاری در ارتش آلمان از ۲۰ سال گذشته تاکنون تغییر چندانی نداشته و این جای بحث و انتقاد دارد. 

ووستنر با اشاره به استقرار نیروهای نظامی آلمان در برخی از کشورها خاطر نشان کرد: حضور نظامیان آلمان در کشورهای مختلف بخصوص مناطقی که درگیر بحران هستند باید مورد تجدید نظر قرار بگیرد. 

رئیس پایگاه نظامی آلمان همچنین گفت: ارتش آلمان نیاز به تغییرات بنیادی دارد که روند اجرای آن باید پس از اولویت بندی های کارشناسی شده، آغاز شود.

کد مطلب 4527095
شقایق لامع زاده

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