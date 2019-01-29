ارتش آلمان نیاز به اصلاحات فوری دارد

به گزارش خبرگزاری مهر ، «آندره ووستنر» رئیس پایگاه نظامی آلمان در اردن در گفتگو با شبکه تلویزیونی «زد د اف» از «اورزلا فون در لاین» وزیر دفاع این کشور خواست تا هر چه زودتر اعمال اصلاحات در ارتش را آغاز کند.

وی در ادامه افزود: سیاست های جاری در ارتش آلمان از ۲۰ سال گذشته تاکنون تغییر چندانی نداشته و این جای بحث و انتقاد دارد.

ووستنر با اشاره به استقرار نیروهای نظامی آلمان در برخی از کشورها خاطر نشان کرد: حضور نظامیان آلمان در کشورهای مختلف بخصوص مناطقی که درگیر بحران هستند باید مورد تجدید نظر قرار بگیرد.

رئیس پایگاه نظامی آلمان همچنین گفت: ارتش آلمان نیاز به تغییرات بنیادی دارد که روند اجرای آن باید پس از اولویت بندی های کارشناسی شده، آغاز شود.