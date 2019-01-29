هومن بیات که این روزها نمایشگاه نقاشی «قجربازی» را در گالری شکوه برقرار کرده‌است، درباره تازه‌ترین فعالیت خود به خبرنگار مهر گفت: 16 اثر نقاشی در این گالری به نمایش درآمده که در توصیف ویژگی شان باید گفت هرکدام به نوعی با کوبیسم ترکیب شده اند و در عین حال نشانه ای از نقاشی دوره زندیه و قاجار را دارند.

وی در رابطه با ترتیب قرارگیری آثار نمایشگاه «قجربازی» توضیح داد: در ابتدای این مجموعه شاهد کارهایی خواهید بود که کوبیسم را با نقاشی‌های دوره قاجار ترکیب کردم و در نگاه بیننده مشخص می‌شود که سبک کار هم کوبیستی است و هم حس و حال نقاشی‌های دوره قاجار را دارد. برای درک فضای اثر شما خصوصیات نقاشی دوره زند و قاجار را از لحاظ تزئینات به کار گرفته شده و فضاسازی‌های کلی خواهید دید و برای درآوردن کار سعی کردم از نظر ترکیب بندی، بافت و فرم حس و حال نقاشی ایرانی در آن دوره را داشته باشد.

بیات ادامه داد: با دور شدن از آثار اولیه کم‌کم کارها به سمتی دیگر می‌روند چرا که در ترتیب چیدمان در مرحله بعدی از فضای کوبیستی فاصله گرفته و تمرکزم بر تزئینات بیشتر شد و از نقش ادوات زینتی به شکل دیگری استفاده کردم. مروارید دوزی های مرسوم روی سرشانه و سرآستین لباس های قجری نشانه ای از آن دوره است که در پیش زمینه تابلو و در خطوط طراحی استفاده شده است.

این هنرمند اضافه کرد: در مرحله بعدی و در ادامه آثار فرم دیگری دارند و در نهایت به دو اثر شاخص می رسیم که به نظر خودم بهترین آثار این مجموعه هستند. در آثار این بخش تلفیقی از کارهای دوره کلاسیک با خصوصیات نقاشی قاجار را مشاهده می کنید و به عنوان نمونه اثری خواهید دید که منا لیزا لباس قجری به تن کرده است.

وی در پایان اشاره کرد: این نمایشگاه که به صورت انفرادی برپاشده از پنجم بهمن آغاز به کار کرد و تا شانزدهم از ساعت4 الی 8 میزبان بازدیدکنندگان خواهد بود.