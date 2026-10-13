سفیر انگلیس به وزارت امور خارجه احضار شد

به گزاشر خبرگزاری مهر، علیرضا یوسفی ضمن رد کامل ادعای بی‌اساس دولت انگلیس علیه ایران، تأکید کرد مقامات انگلیسی نمی‌توانند با فرافکنی و طرح اتهامات بی‌اساس علیه ایران، از پاسخگویی و مسؤلیت بین‌المللی خود به‌خاطر مشارکت در تجاوز نظامی رژیم‌های آمریکا و اسرائیل علیه ایران و نیز میزبانی طولانی‌مدت گروه‌ها و عناصر تروریستی ضد ایرانی طفره بروند.

مدیرکل غرب اروپای وزارت امور خارجه ضمن محکوم‌کردن اقدامات غیرمسئولانه انگلیس در راستای کارزار ایران‌ستیزی - که جملگی مغایر با تعهدات حقوقی بین‌المللی دولت انگلیس است - تاکید کرد دولت انگلیس باید در اسرع وقت اسناد و مدارک اتهاماتش علیه ایران در ارتباط با حادثه ادعایی در پایگاه فرفورد را ارائه کند در غیر این صورت جمهوری اسلامی ایران به‌صورت جدی در روابط دوجانبه تجدید نظر خواهد کرد که مسئولیت پیامدهای آن بر عهده دولت انگلیس خواهد بود.

سفیر انگلیس تاکید کرد مراتب را به مقامات کشورش منتقل خواهد کرد.