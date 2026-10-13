به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رسول کرمی‌چگنی در سخنانی، اظهار داشت: در پی رصد مستمر فضای مجازی از سوی کارشناسان پلیس، انتشار تصاویری هنجارشکنانه از فردی مسلح با هدف قدرت‌نمایی شناسایی و موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت عمومی پلدختر با انجام اقدامات اطلاعاتی، مخفیگاه متهم را شناسایی کردند و پس از هماهنگی با مراجع قضایی، طی عملیاتی ضربتی وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی پلدختر ادامه داد: در بازرسی از محل اختفای متهم، یک قبضه سلاح جنگی کلاشینکف و دو کیلو و ۹۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد.

کرمی‌چگنی با اشاره به معرفی متهم به مراجع قضایی همراه با پرونده تشکیل‌شده، تأکید کرد: امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است و مجموعه انتظامی با هرگونه اقدام هنجارشکنانه در فضای حقیقی و مجازی، قاطعانه برخورد خواهد کرد.