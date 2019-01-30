به گزارش خبرنگار مهر ، هفته چهاردهم از سی و یکمین دوره رقابتهای لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور در بخش مردان با برگزاری دو دیدار در روز پنجشنبه ۱۱ بهمن ماه در کرمان و دهدشت آغاز می شود. در بازیهای فردا پنجشنبه، تیم مس کرمان میزبان نفت و گاز گچساران است. مس کرمان برای حفظ جایگاه خود نیاز به برد در این بازی خانگی دارد و از آن سو نفتی ها که حضور در مسابقات جام باشگاه های آسیا را از دست داده اند و در قعر جدول هستند برای باقی ماندن در لیگ کار سختی پیش رو دارند. نفت برای ماندن در این رقابتها باید بتواند بازیهای باقیمانده خود را ببرد.

فرازبام خائیز دهدشت و سربداران سبزوار به مصاف هم می روند. برد برای تیم فرازبام از آن سو اهمیت دارد که بتواند جایگاه چهارمی را حفظ کند و در صورت باخت نیروی زمینی به رده سوم صعود کند.

سایر دیدارهای جمعه ۱۲ بهمن برگزار می شود که نیروی زمینی کازرون پذیرای هیات نجف آباد است. فولاد مبارکه سپاهان اصفهان و ذوب آهن اصفهان در دربی لیگ رو در روی یکدیگر قرار می گیرند.

برنامه دیدارهای این هفته از لیگ برتر هندبال مردان به این ترتیب است:

پنجشنبه ۱۱ بهمن ماه:

* صنعت مس کرمان - نفت و گاز گچساران

* فرازبام خائیز دهدشت - سربداران سبزوار

جمعه ۱۲ بهمن ماه:

* نیروی زمینی کازرون - هیات نجف آباد

* فولاد مبارکه سپاهان - ذوب آهن اصفهان

* تیم زاگرس اسلام آباد این هفته با قرعه استراحت روبه رو است.

رده بندی لیگ سی و یکم هندبال تا این هفته نیز به این شرح است:

۱- زاگرس اسلام آباد با ۲۱ امتیاز (۱۲بازی)

۲- فولاد مبارکه سپاهان با ۱۹ امتیاز (۱۱بازی)

۳- نیروی زمینی کازرون با ۱۶ امتیاز (۱۲بازی)

۴- فراز بام خائیز دهدشت با ۱۵ امتیاز (۱۱بازی)

۵- صنعت مس کرمان با ۱۳ امتیاز (۱۲بازی)

۶- ذوب آهن اصفهان با ۱۰ امتیاز (۱۱بازی)

۷- سربداران سبزوار با ۴ امتیاز(۱۱بازی)

۸- هیات هندبال نجف آباد با ۳ امتیاز (۱۲بازی)

۹- نفت و گاز گچساران با ۳ امتیاز(۱۲بازی)