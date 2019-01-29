یادواره ۱۶۶ شهید والامقام شهرستان مرزی آستارا برگزار می شود

سرهنگ جهانبخش آرمان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران دستاوردهای بسیاری به ارمغان آورده و انعکاس آن به نسل جوان کشور ضروری است، گفت: شهدا نقش ویژه‌ای در قدرت و عظمت جمهوری اسلامی ایران داشته‌اند و باید همواره قدردان شهیدان شد.

وی با بیان اینکه ۱۷ بهمن ماه امسال با حضور و سخنرانی‌ معاون بهداشت و درمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین معاون هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفان کشور، یادواره ۱۶۶ شهید شهرستان مرزی آستارا همراه با خاطره گویی و مداحی، برگزار می شود، افزود: شهدا متعلق به همه ملت سرافراز ایران اسلامی بوده و تنها متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیست.

سرهنگ آرمان با تاکید بر این که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حافظ دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است، گفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نسبت به اداره و دستگاهی که به نظام جمهوری اسلامی و ارزشهای نظام بی‌تفاوت باشد قطعاً بی‌تفاوت نخواهد بود.

فرمانده سپاه ناحیه آستارا ادامه داد: همه مردم و مسئولان باید در برابر جنگ فرهنگی و اقتصادی دشمن هوشیار باشند.

وی از مسئولان شهر آستارا خواست تا نسبت به اصلاح و بهسازی تصاویر شهدای شهرستان آستارا که به صورت بنر در سطح شهر و در خیابانها جانمایی شده و برخی از آنها بر اثر باد شدید هفته گذشته تخریب شده اند، اقدام کنند.