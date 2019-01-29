وقوع انقلاب اسلامی گفتمان فرهنگی جدیدی در منطقه ایجاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت در پیش بودن ایام الله دهه فجر و آغاز چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با حجتالاسلام غلامرضا اباذری، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عراق گفتوگویی را انجام داده است. این گفتوگو را در ذیل بخوانید:
در آستانه چهل سالگی انقلاب قرار داریم، تحلیل شما از تأثیر انقلاب اسلامی در جهان معاصر چیست؟
انقلاب اسلامی ایران به دلیل جذابیت در شعارها، اهداف، روشها، محتوا و نتایج حرکتها و سابقه مشترک دینی و تاریخی و شرایط محیطی منطقهای و بینالمللی، پدیدهای اثرگذار در جهان بوده است.
امروزه نه تنها علاقهمندان و شیفتگان انقلاب اسلامی، حتی دشمنان و مخالفان انقلاب تردیدی ندارند و معترفاند که پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و سقوط رژیم شاهنشاهی در سال ۱۳۵۷ ش (۱۹۷۹ م) نقطه عطف مهمی نه تنها در تاریخ تحولات سیاسی ـ اجتماعی بلکه در جهان اسلام و جهان بشریت بوده است.
این انقلاب از یک طرف به نظام مستبد و وابسته شاهنشاهی پایان داد و نظامی بر پایه ارزشهای اسلامی و مذهبی بعد از گذشت هزار و ۴۰۰ سال از ظهور اسلام و نداشتن نمونهای در عصرهای گذشته مستقر شد و توانست با وجود همه مشکلات، توطئهها و فشارهای خارجی و داخلی دوام آورد و استحکام یابد و کارایی خود در دنیای مدرن متکی بر سکولاریسم و لائیسم را به اثبات برساند. انقلاب اسلامی به چند قرن خمودی و انحطاط تمدن اسلامی خاتمه داد و موجب بروز نوعی بیداری و احیاگری اسلامی بر پایه بازگشت به ایدئولوژی و مکتب اسلام شد.
چه تفاوت مهمی در فرهنگ مردم ایران نسبت به قبل و بعد از انقلاب وجود دارد؟
وقوع انقلاب اسلامی ایران و شکلگیری نظام جمهوری اسلامی ایران، گفتمان فرهنگی جدیدی را ایجاد کرد که این گفتمان نه تنها مردم ایران بلکه بخش زیادی از مسلمانان را از حالت انفعالی و عدم خودباوری خارج کرد.
مردم ایران بر اثر این تحول فرهنگی از فرهنگ شبه مدرن غربی و سلطنتی به سوی فرهنگ اسلامی ـ انقلابی حرکت کردند. در نگاه بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) فرهنگ، مبداء سعادت و شقاوت یک ملت بود و رستگاری هر ملت از راه اصلاح و احیای فرهنگی امکانپذیر است. ایشان خروج از فرهنگ بدآموز غربی و جایگزین شدن فرهنگ اصیل و آموزنده اسلامی ـ ایرانی و همچنین، وقوع یک انقلاب فرهنگی در همه زمینهها را به عنوان یک اصل خدشهناپذیر مطرح ساخت. بر اساس همین نگاه حضرت امام (ره)، عناصر فرهنگ اصیل اسلامی ـ ایرانی در زندگی ملت ایران، ساری و جاری شد.
محوریت برنامههای امسال رایزنی فرهنگی ایران در عراق برای چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی چیست؟
رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عراق، برنامههای مختلفی را برای چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران طراحی کرده است. در این زمینه میتوان به برگزاری مراسم چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران با حضور شخصیتهای سیاسی، دینی، سفرای کشورهای خارجی و اقشار مردم عراق اشاره کرد.
یکی از برنامههای دیگری که رایزنی فرهنگی ایران آن را در راستای بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در دستور کار خود قرار داده، برپایی نمایشگاههای فرهنگی و هنری چون عکس، پوستر و نمایش فیلم است.
رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با توجه به تأثیرگذاری فضای مجازی در میان اقشار مختلف مردم عراق، برنامه ویژهای نیز در این زمینه در شبکههای اجتماعی چون فیس بوک، اینستاگرام و ... طراحی کرده است.
از ظرفیتهای فرهنگی ایران چه استفادهای در بزرگداشت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی میتوان داشت؟
در عصر حاضر میتوان ادعا کرد که مهمترین ابزار موجود در راستای شکلدهی به افکار عمومی و تأثیرگذاری بر مخاطبان زبان فرهنگ و هنر است که باید به خوبی مورد بهرهبرداری واقع شود، ابزاری که با بیان غیر مستقیم میتواند در راستای انتقال باورها و ارزشها گام بردارد.
انقلاب اسلامی ایران که خود بر یک اساس فرهنگی شکل گرفت و همچنین، گفتمان فرهنگی خاصی را ارائه کرد باید بتواند از این زبان در راستای تبیین دستاوردهای خود به بهترین نحو استفاده کند. بهترین ابزار موجود برای بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی استفاده از زبان فرهنگ و ظرفیتهای فرهنگی موجود است که باید در دستور کار قرار گیرد.
آیا رایزنی فرهنگی ایران در عراق، فعالیت پژوهشی در زمینه ادبیات دفاع مقدس داشته است؟
رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عراق با در نظر گرفتن حساسیتهای موجود نسبت به جنگ تحمیلی و با توجه به اینکه جنگ هشت ساله، جنگ حاکمیت بعث به رهبری صدام حسین علیه ملت ایران بود در راستای افشای جنایتهای رژیم بعث و اقدامات وحشیانه عوامل مزدور آن که مردم عراق نیز خود قربانی آن بودند، اقدام به ترجمه و انتشار برخی کتب در زمینه دفاع مقدس کرده است.
در این راستا میتوان به کتاب «پایی که جا ماند» که خاطرات اسیر ایرانی در اردوگاههای رژیم بعث است، اشاره کرد که با عنوان «قدم التی بقیت» به زبان عربی ترجمه و منتشر شده است. به نظر میرسد وقت آن فرارسیده که به صورت جدیتر در این حوزه وارد شویم و دفاع مقدس را به عنوان موضوعی که با زندگی چند نسل مرتبط شده، از زوایای مختلف مورد بررسی قرار دهیم. این حیطه به سبب جذابیتهایی که دارد میتواند عرصه مناسبی برای فعالیتهای پژوهشی باشد.
نظر شما