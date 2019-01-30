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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۲۸

توسط کتابسرای تندیس؛

ترجمه «تنهای بزرگ» چاپ شد/رمانی درباره زندگی سخت در آلاسکا

ترجمه «تنهای بزرگ» چاپ شد/رمانی درباره زندگی سخت در آلاسکا

رمان «تنهای بزرگ (آلاسکا)» نوشته کریستین هانا با ترجمه آفاق زرگریان توسط انتشارات کتابسرای تندیس منتشر و راهی بازار نشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رمان «تنهای بزرگ (آلاسکا)» نوشته کریستین هانا به‌تازگی با ترجمه آفاق زرگریان توسط انتشارات کتابسرای تندیس منتشر و راهی بازار نشر شده است.

کریستین هانا نویسنده آمریکایی متولد سال ۱۹۶۰ در کالیفرنیا است. او فارغ‌التحصیل مدرسه قانون است و پیش از رمان «تنهای بزرگ» که در سال ۲۰۱۷ چاپ شد، رمان «شبگرد» را در سال ۲۰۱۵ منتشر کرد.

رمان «تنهای بزرگ» درباره زندگی یک خانواده عاطفی در سرزمین آلاسکا است و بستر زمانی اتفاقات آن نیز دهه ۱۹۷۰ است. شخصیت اصلی این داستان دختری به نام لنی است و حوادث داستانی بر محور فجایع خانوادگی او قرار دارند.

ساکنان و خانواده لنی که در آلاسکا اقامت دارند، علاوه بر مشکلات عاطفی و خانوادگی‌شان باید بر شرایط سخت زندگی در این منطقه هم غلبه کنند.

این کتاب با ۵۶۰ صفحه و قیمت ۵۶ هزار تومان منتشر شده است.

کد مطلب 4527574

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