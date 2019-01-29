بازنشسته نیستم/ صادرات ۲۰۰ میلیون دلاری از منطقه آزاد ارس

به گزارش خبرنگار مهر، محسن نریمان بعد از ظهر روز سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: علی رغم تهدیدات و تحریم های صورت گرفته منطقه آزاد ارس به راه خود در توسعه و پیشرفت گام بر می دارد و از دیدگاه کارشناسان امر در مقایسه با سالهای قبل آمار قابل قبول می باشد.

وی افزود: صادرات از منطقه آزاد ارس نسبت به سال قبل روند افزایشی داشته و طی ۹ ماه گذشته مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار صادرات داشتیم و خوشبختانه مبلغ واردات به شدت کاهش نشان می دهد و جمع کل واردات به ۴۵ میلیون دلار رسیده است.

مدیر عامل منطقه آزاد ارس با اشاره به تعداد گواهی های صادر شده افزود: گواهی های تولیدی امسال با ۴۰ در صد افزایش به ۱۳۶۸ مورد رسیده که نشان رشد و بالندگی صنعتی در منطقه آزاد ارس است.

نریمان با اشاره به ظرفیت های بخش خدا آفرین که بخشی از منطقه آزاد ارس می باشد افزود: با توجه به اینکه ۶۰ درصد منطقه آزاد ارس در بخش قره بیگلو و خدا آفرین واقع شده و زمین های لم یزرع این منطقه که مهاجر فرصت بود الان به برکت نظام مقدس اسلام ۵ هزار هکتاراز زمین ها این منطقه تبدیل به زمین کشاورزی مثمر ثمر شده که در آن کلزا کشت شده است.

مدیر عامل منطقه آزاد ارس در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص استراتژی منطقه آزاد ارس گفت: ورود ۴ میلیون مسافر در عید نوروز امسال نشان از اقبال گردشگران به این منطقه به دلیل جاذبه های همچون کلیسای سنت استپانوس ، آسیاب خرابه و جنگلهای ارسباران است و تلاش داریم تا سال۲۰۲۰ تبدیل به شهر ایمن و سالم شویم ولی در کل ما رویکردمان صنعتی است.

نریمان در خصوص سوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص شایعه های مطرح شده در خصوص رسیدن به سن بازنشستگی خودش و شامل قانون منع بکارگیری بازنشستگان می شود یا نه گفت: من بازنشسته نیستم و شایعه های مطرح شده بی اساس بوده و سنوات خدمت بنده در مراکز دولتی ۲۴ سال و ۱۱ ماه است.