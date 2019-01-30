به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلامسیدمصطفی رضوی گفت: مرحله مقدماتی هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن و حدیث به دو صورت شفاهی و کتبی در رشته های «حفظ قرآن کریم»، «قرائت، تحقیق و ترتیل»، «حفظ موضوعی آیات، روایات و معارف»، « معارف نهج البلاغه (حکمت ها) از روز چهارشنبه ۱۰ بهمن ماه آغاز می شود.

وی افزود: تا کنون ۱۵۵۰ نفر از طلاب حوزه های علمیه سراسر کشور در رشته های مختلف ثبت نام کرده اند که پس از رقابت شرکت کنندگان در این مرحله، افراد ممتاز به مرحله نیمه نهایی راه خواهند یافت.

*آزمون شفاهی روز پنجشنبه ۱۱ بهمن

مدیر قرآن و حدیث معاونت تهذیب و تربیت گفت: آزمون کتبی این مرحله در روز چهارشنبه ۱۰ بهمن ساعت ۲۰ در مسجد امام حسن عسکری علیه السلام قم با حضور بیش از ۷۰۰ نفر از طلاب برگزار می شود. همچنین آزمون شفاهی صبح روز پنج شنبه در طبقه فوقانی ساختمان معاونت تهذیب واقع در ساختمان ستادی مرکز مدیریت حوزه های علمیه در منطقه جمکران آغاز و تا روز جمعه ادامه خواهد داشت.

رضوی با اشاره به اهداف برگزاری مسابقات قرآن و حدیث در حوزه ­های علمیه مبنی بر ترویج انس با قرآن و احادیث اهل بیت علیهم السلام در میان طلاب، از تمام طلاب و فضلا و مسئولین محترم جهت هر چه با شکوه ­تر برگزار شدن این مسابقات دعوت به عمل آورد.

علاقه مندان برای دریافت آئین نامه و معرفی رشته‌های مسابقه می توانند از نشانی ذیل استفاده کنند؛

http://tahzib.ismc.ir/uploads/۳۲_۱۷۲_۸_aein-nameh.pdf

همچنین از نشانی های ذیل می توانند به منابع آزمون دسترسی داشته باشند؛

- منبع مطالعاتی مسابقات حفظ موضوعی قرآن و حدیث و معارف

http://tahzib.ismc.ir/uploads/hefze_-quran-hadis.pdf

- منبع مطالعاتی حفظ و معارف نهج‌البلاغه (حکمت‌ها)

http://tahzib.ismc.ir/uploads/Nahj_al-Balagha.pdf

- منبع مطالعاتی ترجمه و مفاهیم (سوره مبارکه یوسف)

http://tahzib.ismc.ir/uploads/yusuf.pdf