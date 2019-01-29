دستگیری سارقان لوازم داخلی خودرو با ۱۲ فقره سابقه سرقت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عظیم شبی پور، به تشریح این خبر پرداخت و گفت: با ارایه چند شکایت از سوی شهروندان ساکن محدوده بلوار فردوس و صادقیه در خصوص سرقت هایی از داخل خودرو هایشان، پرونده ای در این کلانتری تشکیل و تیم های عملیاتی برای شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان اقدامات خود را آغاز کردند.

در بررسی های انجام شده از شگرد سارقان مشخص شد که این سرقت ها از سوی دو سارق حرفه ای صورت گرفته و هر بار این متهمان با تخریب در خودروهایی که سیستم ایمنی مناسبی ندارند، اقدام به سرقت لوازم داخلی و قطعات خودرو می کنند.

این مقام انتظامی عنوان داشت: با به دست آمدن اطلاعات مربوطه گشت زنی های هدفمند گشت های کلانتری بیشتر شده و مناطقی که سابقه سرقت داشت تحت کنترل و نظارت بیشتر قرار گرفت که این که در شب گذشته این اقدامات نتیجه داده و ماموران دو مرد را در حال سرقت از یک خودرو مشاهده و تحت تعقیب قرار دادند.

سرهنگ شبی پور، عنوان داشت: این سارقان که با تخریب در یک خودرو در حال سرقت از آن بودند از سوی ماموران تحت تعقیب قرار گرفتند که در نهایت پس از چند دقیقه فرار دستگیر و به همراه مالک خودرو که شناسایی شده بود به کلانتری منتقل شدند.

مالک خودرو در کلانتری از متهمان به جرم تخریب در خودروی سواری اش شکایت کرده و متهمان تحت بازجویی قرار گرفتند که طی آن مشخص شد که هر ۲ ار سارقان حرفه ای این محدوده هستند و با همدستی هم اقدام به سرقت می کنند و این در حالی بود که هر ۲ در اعترافات خود به ۱۲ فقره سرقت اقرار کردند.

به این ترتیب هر ۲ متهم با پرونده کامل شده به پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند و در بازرسی از وسایل آنها نیز دو قبضه سلاح سرد، دو دستگاه گوشی تلفن همراه، تعدادی مدارک شناسایی و هویتی مسروقه کشف و ضبط شد.‌